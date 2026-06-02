Claudio Alvarado: "Una oposición seria no puede negarse a una idea de legislar"

Chile.- Alvarado descarta contradicción entre ministros por proyecto de reconstrucción - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El ministro del Interior recordó que la finalidad de la megarreforma es la reconstrucción nacional. El negarse a la idea de legislar, estoy diciendo, yo no quiero que lleguen esos recursos a esas familias , aseguró

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que la oposición no puede negarse a aprobar la idea de legislar la megarreforma que inicia hoy su discusión en el Senado, pues si lo hace se estaría negando a que les lleguen recursos a las familias afectadas por los incendios de Valparaíso y Biobío.

Yo creo que una oposición seria, responsable, con ganas de construir un diálogo, no puede negarse a una idea de legislar. La idea de legislar es simplemente decir, yo quiero abrir este debate, quiero abrir esta conversación, quiero ver las posibilidades de aportar , aseguró el ministro del Interior en entrevista con Radio Agricultura.

Y agregó que lo lógico es aprobar la idea de legislar, y después en la discusión del articulado, poner todos sus puntos de vista, verificar si hay acuerdo, o manifestar con fundamentos sus discrepancias y votar en contra".

El negarse a la idea de legislar, estoy diciendo, yo no quiero que lleguen esos recursos a esas familias , señaló refiriéndose a la reconstrucción, que recordó es el interés de fondo de esta megarreforma.

Consultado por la crítica de la oposición acerca de que esta reforma tendrá de rehén a las familias respondió que uno podrá darle la calificación que estima conveniente, pero si yo quiero contribuir al bienestar de esas personas, a solucionarle un problema, por lo menos tengo que manifestar mi disposición a conversar y a dialogar sobre el tema .

Ningún proyecto de ley que se presenta, ingresa al Parlamento de una forma y sale igual. Porque para eso están los congresistas, para aportar, sugerir y modificar. Y en esa línea, si hay buenas propuestas, nosotros estamos llanos a considerarlas y a trabajarlas , añadió Claudio Alvarado.

En la entrevista el titular de Interior se refirió, además, al Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la Cuenta Pública por el Presidente José Antonio Kast.

Y explicó que el objetivo es incorporar a un registro a personas que cometan conductas que afecten la convivencia ciudadana, como rayados, acumulación de basura o acciones que alteren la tranquilidad de los vecinos .

Aquí lo que hace este registro es más bien como una sanción más de carácter social, que uno pueda tener una referencia de qué personas son las que acometen este tipo de situaciones y que afectan al resto de la ciudadanía que quiere vivir en paz, que quiere vivir tranquila , señaló.

Y agregó Alvarado que quienes ingresen al registro permanecerán un año en caso de una primera infracción, tres años si reinciden y hasta cinco años ante una tercera falta .

Si tú quieres renovar tu licencia de conducir, a lo mejor puedes tener alguna dificultad. Si tienes alguna transacción que diga relación con la inscripción de algún vehículo, que no te lo puedan inscribir (...) si quieres tramitar un pasaporte, por ejemplo, que puedas tener un tipo que te duela lo que haces en desmedro de tus vecinos , explicó.

Sobre las críticas que dicen que las sanciones solo afectarán solo a las clases menos acomodadas, el ministro aseguró que la condena social va en igualdad de condiciones, independientemente del origen que tenga la persona .

Aquí lo que se trata es de desincentivar conductas que molestan a todos los vecinos que quieren estar tranquilos , finalizó.