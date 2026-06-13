CMF denuncia extorsión y usura en 13 aplicaciones que ofrecen créditos

Santiago, 30 de octubre 2024 Fachada CMF Comisión para el Mercado Financiero. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 13 Jun. (ATON) -

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó sobre 13 aplicaciones no reguladas por el organismo que que ofrecen créditos y que para su cobro utilizarían "técnicas extorsionadoras", presentando además indicios de cobros usureros.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó sobre 13 aplicaciones no reguladas por el organismo que que ofrecen créditos y que para su cobro utilizarían "técnicas extorsionadoras", presentando además indicios de cobros usureros.

Desde la CMF dieron a conocer que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de las siguientes aplicaciones:

"APP MICRO DINERO""APP MONI AMIGO - PRÉSTAMOS""APP LUCRA PLATA - LÍDER PRÉSTAMOS""APP BONO MONEY""APP FINZA - PRÉSTAMO DE CRÉDITO""APP TACNA CASH""APP DINERO FÁCIL""APP SOLUCIÓN FACIL PRO""APP CASH ALTIRO - CRÉDITO MÓVIL""APP MITRI PLATA - PRÉSTAMOS SEGUROS""APP SOLPRESTA CL - PRÉSTAMOS RAPIDOS""APP RÁPIDO PRÉSTAMO - PRÉSTAMOS CHILE""APP CUOTA SMART"

Finalmente, la CMF alertó que en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por el organismo.

Junto con ello, pueden revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.