Publicado 23/07/2026 17:03

CNC advierte desabastecimiento en supermercados del norte tras sistema frontal

Vallenar 21 de julio 2026. Vista general del puente Maitencillo del Río Huasco de Vallenar en medio de la emergencia por el sistema frontal. Claudio Lopez/Aton Chile
Vallenar 21 de julio 2026. Vista general del puente Maitencillo del Río Huasco de Vallenar en medio de la emergencia por el sistema frontal. Claudio Lopez/Aton Chile - CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) alertó sobre el desabastecimiento en supermercados de la Macrozona Norte tras el sistema frontal que ha afectado a diversas regiones del país.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) alertó sobre el desabastecimiento en supermercados de la Macrozona Norte tras el sistema frontal que ha afectado a diversas regiones del país.

Según consignó Emol, el presidente de la CNC, José Pakomio, señaló que "el norte depende en gran medida del transporte terrestre para recibir alimentos y productos básicos".

Y alertó que "si las restricciones persisten durante los próximos días, especialmente durante el fin de semana, el riesgo de desabastecimiento aumentará en categorías de alta rotación y corta vida útil".

De acuerdo a el gremio, las mayores complicaciones se encuentran entre Vicuña, La Serena y Copiapó debido a los daños en la conectividad que han dificultado el traslado de la mercadería.

La CNC valoró la coordinación con las autoridades y otros actos, pero recalcó que aquello no ha sido suficiente para normalizar el flujo de carga.

Pakomio recalcó que "resulta indispensable acelerar la habilitación de las rutas y priorizar el tránsito seguro de los camiones de abastecimiento" y argumentó que "esa es la medida más efectiva para evitar que el problema se profundice".

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