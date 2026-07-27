Chile.- CNDC pide al Gobierno "prudencia" ante posibles alzas de precios de combustibles

Alto Hospicio, 13 de Mayo del 2024. Camioneros de algunos sectores mantienen tomada y cortada la salida sur de la ruta A-16, ubicada en el sector de La Azufrera de Alto Hospicio en protesta por la alta inseguridad y ola migratoria en el Chile. Alex - ALEX DIAZ/ATON CHILE

Santiago 28 Jul. (ATON) -

La Confederación de Dueños de Camiones de Chile abordó la posible alza en el precio de los combustibles y pidió al Gobierno "prudencia" y la activación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

La Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) abordó la posible alza en el precio de los combustibles y pidió al Gobierno "prudencia" y la activación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

A través de una declaración pública, la CNDC señaló que "de concretarse aumentos de precios en torno a valores de máxima cercanos a los $ 100 por litro -, como anticipan algunas fuentes, será un retroceso importante ante el descenso paulatino, pero real, de lo que la opinión pública conoció como el bencinazo , en marzo y abril, que sumaron $ 620 x/lt en el caso del diésel".

En ese sentido, afirmaron que de concretarse esta alza "el transporte y los sectores logísticos van a sufrir un nuevo y fuerte golpe, más aún si todavía no recuperan los casi $ 200 de la brecha que queda entre marzo y los precios actuales".

"Ello se sumaría a los devastadores efectos de la catástrofe climática, que cayó sobre el Norte Chico, pero que puede repetirse en otras zonas, cuya consecuencia es un gran impacto sobre las personas y las pymes", añadieron.

Por ello, pidieron "a la autoridad de Gobierno, en particular al señor Ministro de Hacienda, prudencia en caso de concretar alzas, y la activación del Mepco para suavizar sus efectos".