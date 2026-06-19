Chile.- Caso Codelco: Juzgado acoge querella del diputado Jaime Mulet - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

La cuprífera estatal que preside Bernardo Fontaine negó información y explicó que en los meses que vienen definirá su Plan Estratégico.

Por medio de una declaración pública, Codelco negó una información que indicaba que estaba analizando la posibilidad de vender sus participaciones minoritarias en las minas de cobre a rajo abierto El Abra, ubicada en la Región de Antofagasta, y Quebrada Blanca, situada en la Región de Tarapacá.

De acuerdo al Diario Financiero, la idea de vender sería presentada luego al directorio de Codelco que ahora preside Bernardo Fontaine, el sucesor de Máximo Pacheco en ese puesto, considerando las millonarias deudas de la empresa minera estatal.

"En relación con la información publicada respecto de la evaluación de la venta de las participaciones de Codelco en Minera El Abra y Quebrada Blanca, aclaramos que dicha información no se ajusta a la realidad", señala el texto de la cuprífera.

Y añade que "queremos precisar que ni el directorio de Codelco ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dichas participaciones".

"El foco del directorio y de la administración está puesto hoy en cuatro pilares estratégicos: seguridad; maximizar los excedentes para el Fisco, lo que implica rentabilizar las operaciones buscando no aumentar la deuda; ordenar la casa con mano firme y transparencia, y fortalecer la sostenibilidad", se agrega.

El texto indica que "en los próximos meses, la compañía llevará adelante el proceso de definición de su Plan Estratégico, instancia en la que se evaluarán de manera integral distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro, incluyendo su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos y eventual venta de activos, alternativas de financiamiento y otras materias relevantes para el cumplimiento de sus objetivos de largo plazo".

"Dicho proceso permitirá identificar y analizar las distintas alternativas que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad operacional y financiera de la Corporación", cierra el comunicado.