Codelco se desistió de recurso de amparo económico contra la Contraloría

Archivo - Chile.- Mulet y Hernando piden comisión de alto nivel sobre Codelco - JAVIER SALVO/ ATON CHILE - Archivo

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Codelco se desistió del recurso de amparo económico que había presentado en contra de la Contraloría General de la República, por la intervención del ente fiscalizador en las operaciones de la cuprífera con la Minera Ascotán, socia en la explotación del litio.

Codelco se desistió del recurso de amparo económico que había presentado en contra de la Contraloría General de la República, por la intervención del ente fiscalizador en las operaciones de la cuprífera con la Minera Ascotán, socia en la explotación del litio.

La controversia surgió cuando la Contraloría decidió revisar la legalidad del contrato de Codelco con la minera para la explotación del litio en el Salar de Ascotán, en la Región de Antofagasta. La cuprífera recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, por estimar que sus operaciones del litio se rigen por el derecho privado.

El 9 de julio, en el Diario Oficial, se publicó la Resolución 14/2026 de la Contraloría General de la República que modifica la Resolución 36/2026 del mismo organismo, por la cual modifica su criterio de exigir a Codelco que emita actos administrativos sobre sus decisiones administrativas.

Tras esta publicación, "el directorio de Codelco ha tomado la decisión de desistirse del recurso de amparo económico interpuesto por Codelco con fecha 18 de junio ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago", señaló la estatal en un comunicado.

"Codelco reafirma su pleno respeto por las atribuciones de la Contraloría y continuará colaborando en todos los procesos de fiscalización que realice en el ámbito de su competencia, en línea con el compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el cumplimiento del marco normativo vigente", cerró.