Codelco recordará mañana a los seis trabajadores que murieron en El Teniente

Rancagua, 2 de Agosto 2025 En Control Maitenes de El Teniente se concentra la espera de familias y mineros Jorge Loyola/Aton Chile - JORGE LOYOLA/ATON CHILE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

En el accidente murieron Paulo Enrique Marín Tapia, Gonzalo Ignacio Núñez Caroca, Carlos Andrés Arancibia Valenzuela, Jean Humberto Miranda Ibaceta, Alex Araya Acevedo y Moisés Esteban Pavez Armijo, todos de empresas contratistas de Codelco.

Codelco anunció que mañana viernes conmemorará el primer aniversario de la muerte de los seis trabajadores en el accidente de la División El Teniente del 31 de julio de 2025, "una de las jornadas más dolorosas de su historia reciente", según señaló.

En el accidente murieron Paulo Enrique Marín Tapia, Gonzalo Ignacio Núñez Caroca, Carlos Andrés Arancibia Valenzuela, Jean Humberto Miranda Ibaceta, Alex Araya Acevedo y Moisés Esteban Pavez Armijo, todos de empresas contratistas de Codelco.

"La Corporación rendirá homenaje a quienes perdieron la vida y reafirmará su respeto hacia sus familias, renovando su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad como la principal prioridad de la compañía, junto a los trabajadores de Codelco y de las empresas colaboradoras", añadió en un comunicado.

"Durante este año, la Corporación ha impulsado investigaciones, incorporado aprendizajes y fortalecido sus capacidades preventivas para seguir elevando los estándares de seguridad en sus operaciones", agregó.

También recalcó que ha mantenido "una colaboración permanente con las investigaciones y fiscalizaciones de las autoridades competentes, como parte de su compromiso con el aprendizaje, la mejora continua y el fortalecimiento de una cultura de seguridad en toda la organización".

Codelco realizará actividades de conmemoración en División El Teniente, Casa Matriz y el resto de sus operaciones. La jornada incluirá ceremonias de homenaje, reflexiones de seguridad en los cambios de turno, espacios de recogimiento y un minuto de silencio en memoria de los seis trabajadores fallecidos.