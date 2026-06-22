Codina: "La mejor noticia sería que todos los niños estén en buenas condiciones"

Santiago, 11 de marzo de 2024 La Comision de Gobierno Interior de la Camara aborda la problematica generada por las altas tasas de criminalidad y la fuerte presencia de inmigrantes ilegales en varios campamentos de la RM, especialmente en Maipu, Lampa y - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se refirió a la situación de los niños haitianos y recalcó que "más que caer en echar culpas, lo que hay que hacer aquí es tratar de resguardar las condiciones de los menores de edad".

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se refirió a la situación de los niños haitianos, de quienes se desconoce su paradero y que ingresaron por reunificación familiar.

En conversación con Radio Agricultura, Codina señaló que "se han desplegado esfuerzos coordinados desde el Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra que fue designada por el Presidente de la República para conducir las coordinaciones. En primer lugar, obviamente, la búsqueda de los niños, porque lo más importante y la mejor de las noticias sería que todos los niños y niñas estén en buenas condiciones".

"En buenas condiciones, junto a su familia, que fue el origen del requerimiento de reunificación familiar y, obviamente, constatando que corresponda al vínculo familiar", subrayó.

Asimismo, dijo que "hay un elemento sumamente importante que la ministra y el Gobierno están analizando, que es la posibilidad a futuro de tomar decisiones y corregir en parte el sistema para que no tengamos estas lagunas de información".

Codina sostuvo que "incluso si nos ponemos en el caso de que todos los niños estén en excelentes condiciones, es evidente que el Estado no ha contado con la información necesaria como para poder garantizar esa situación".

Y mencionó que se están desarrollando investigaciones, "que tienen que arrojar resultados con la mayor celeridad posible, también la mayor asertividad para que se puedan tomar decisiones correctivas y evitemos que puedan existir en algún minuto una situación anómala".

La autoridad recalcó que "más que caer en echar culpas, lo que hay que hacer aquí es tratar de resguardar las condiciones de los menores de edad, y en ese sentido, yo confió en la labor que está desarrollando la ministra y los distintos equipos de Gobierno, y la investigación que está la PDI desarrollando".