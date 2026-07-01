Colegio de Profesores destaca entrada en vigencia de la Ley de Convivencia

Valparaiso, 5 de junio 2025 El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, durante el acto central en la Avenida Argentina tras la marcha de profesores en Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 1 Jul. (ATON) -

El Colegio de Profesoras y Profesores destacó la entrada en vigencia de la ley que busca prevenir el acoso, la discriminación y erradicar la violencia, a través de reglas más claras y herramientas de apoyo para docentes, estudiantes y familias.

El Colegio de Profesoras y Profesores destacó la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que establece obligaciones concretas para todos los establecimientos, con el fin de prevenir el acoso, la discriminación y erradicar la violencia, a través de reglas más claras y herramientas de apoyo para docentes, estudiantes y familias.

El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar Arévalo, recordó que esta norma es algo que nosotros hemos solicitado, trabajamos, empujamos, presionamos, exigimos en su momento al Gobierno anterior una ley de ese tipo .

Creemos que no va a ser una solución mágica, pero sí va a contribuir a entregar herramientas que hasta ahora no han tenido las comunidades escolares y también porque tiene un foco en lo preventivo, en una concepción un poco más social, entendiendo que la violencia es un tema multifactorial e intenta abordar algunos de esos aspectos , indicó.

El líder gremial explicó no hará milagros, porque una ley no hace eso. El problema de fondo es bastante más estructural, pero sí va a entregar herramientas, en especial de protección a las víctimas y en la exigencia a los sostenedores de contar con medidas preventivas que esperamos puedan contribuir a controlar de mejor forma la violencia .

El proyecto de ley de Convivencia se presentó por el Gobierno anterior en junio del 2024. El 27 de enero pasado fue aprobado en el Congreso Nacional, el 25 de marzo se promulgó y el 1 de abril se publicó en el Diario Oficial, entrando en vigencia este 1 de julio.