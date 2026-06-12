Colegio de Profesores rechaza cambios al Sistema de Admisión Escolar

Santiago 5 de marzo 2025. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, se refiere al paro indefinido de docentes de la comuna de Santiago, frente a la denuncia del no pago de asignaciones. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 12 Jun. (ATON) -

Lo que no puede ocurrir acá es volver al viejo sistema antes de este sistema de admisión , aseguró el presidente del gremio, Mario Aguilar, quien aseguró que en el método antiguo (por mérito académico) había "una total desregulación" y muchas "formas de discriminación".

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, se mostró en desacuerdo con la idea del gobierno de modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) para volver a la selección por mérito académico.

Lo que no puede ocurrir acá es volver al viejo sistema antes de este sistema de admisión , aseguró el presidente del gremio docente en entrevista con Radio Infinita.

Y explicó que si tú tienes un colegio que tiene 500 vacantes para admisión y tiene 4.000 postulantes, cualquiera sea el sistema de admisión que tú pongas, van a haber 500 que van a quedar felices porque ingresaron y 3.500 que van a quedar muy disconformes porque no quedaron en el colegio que querían".

Eso ocurría antes de este sistema de admisión y sigue ocurriendo porque hay un tema ahí obvio de oferta y demanda, por decirlo así , agregó.

Además, recordó que en el sistema anterior había una total desregulación y que existían formas de discriminación bastante inaceptables hoy en día .

Tenías colegios que decían sólo si los padres están casados puedes postular, o no se aceptan hijos de madres solteras, o no se aceptan inmigrantes. Entonces tú tenías situaciones muy discriminatorias , recordó.

Y aseguró que cualquier modificación al Sistema de Admisión Escolar no puede volver a formas discriminatorias, eso es lo que nosotros planteamos. Tiene que seguir siendo un sistema objetivo, transparente .

Es decir, que todos sepamos cuáles son las reglas del juego por las cuales se postula un colegio. Si alguien quiere postular un colegio que tiene prestigio, que tiene alta demanda, tener claro cuáles son las reglas. Y esas reglas de ninguna manera pueden tener algún tinte discriminatorio ni algún tinte arbitrario , señaló el presidente del gremio docente.

En la entrevista se le preguntó, además, a Aguilar cómo está la relación con la actual administración, considerando que, en 2019, con otro gobierno de derecha, tuvieron una huelga bastante extensa, a lo que respondió que los contextos son siempre distintos, aunque sean gobiernos de un signo similar .

"En ese tiempo, el Presidente Piñera quiso avanzar con un proyecto que debilitaba mucho la educación pública, e iba muy en una línea privatizadora. Y, por supuesto, nosotros tuvimos que salir al frente , recordó.

Actualmente, Aguilar explicó que les preocupan los recortes en materia de Educación instruidos por Hacienda. Sobre todo nos interesa saber qué se quiere hacer con la educación pública. ¿Se quiere hacer una pausa para mejorar la educación pública o se quiere hacer una pausa para todavía desactivar más y avanzar hacia la privatización? Va a depender mucho de lo que el gobierno haga , dijo.

Nosotros siempre hemos dicho, la movilización o el paro en la calle siempre son la última ratio, no la primera. Nosotros estamos sentados con el gobierno, estamos conversando, tenemos esa disposición, se lo hemos dicho, hemos formado algunas comisiones de trabajo , aseguró.

Y advirtió que si se siguiera avanzando en una línea de quitar presupuesto a la educación, por ejemplo, en una línea de debilitar la educación pública, en una línea de solo abordar las sanciones y la punición, pero no el tema de fondo en algo tan complejo y tan urgente como es la convivencia escolar, evidentemente nosotros vamos a tener que levantar la voz y si no somos escuchados, en algún momento tendremos que movilizarnos. Ojalá que no .