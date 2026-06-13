Colisión entre camión y automóvil deja una persona fallecida en Arica

Santiago 16 de abril 2025. En el marco de Semana Santa, autoridades participan de una intervencion urbana para concientizar sobre el rol de la conduccion segura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 14 Jun. (ATON) -

El accidente ocurrió en el sector de la Cuesta Cultura Chinchorro, donde el conductor de un vehículo particular perdió la vida producto del impacto.

Una persona perdió la vida durante la tarde de este sábado tras un accidente de tránsito registrado en la Ruta 5 Norte, en la Región de Arica y Parinacota, luego de que un camión colisionara con un vehículo particular.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.960, en el sector de la Cuesta Cultura Chinchorro, donde equipos de emergencia acudieron tras recibir el aviso del siniestro.

De acuerdo con la información proporcionada por la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de Arica y por la Tenencia de Carabineros de Cuya, la fuerza del impacto provocó la muerte del conductor del automóvil, quien falleció en el lugar del accidente.

Personal de emergencia realizó las primeras labores en el sitio del suceso, mientras Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente para resguardar el área y facilitar el trabajo investigativo.

Por instrucción de las autoridades, efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias destinadas a establecer las circunstancias y causas que originaron la colisión.