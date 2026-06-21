Colombia llega polarizada a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales

(Foto de ARCHIVO) Banderas, bandera de Colombia EUROPA PRESS 03/2/2016 - EUROPA PRESS

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El derechista Abelardo de la Espriella asoma con ventaja frente al oficialista Iván Cepeda para reemplazar a Gustavo Petro.

Colombia llega este domingo a la fase decisiva de sus elecciones presidenciales tras una campaña marcada por la victoria en primera vuelta del aspirante Abelardo de la Espriella frente al oficialista Iván Cepeda.

Y también ha habido diversas polémicas, como la injerencia de Estados Unidos, el uso político de la camiseta de la selección de fútbol o el protagonismo del Presidente Gustavo Petro, quien ha sido cuestionado por poner en duda el resultado de la primera vuelta y sugerir la posibilidad de que se cometiera fraude.

Todas las encuestas dan como ganador a la fórmula presidencial del movimiento Defensores de la Patria que encabeza De la Espriella, el autoproclamado outsider de la política colombiana, a quien durante la campaña le recordaron sus supuestos vínculos con los grupos paramilitares.

El ultraderechista, que a principios de año apenas alcanzaba el 20% de la intención de voto, ronda ahora el 50%, situándose en el mejor de sus escenarios casi ocho puntos porcentuales por encima de Cepeda, quien rondaría el 44% de los apoyos, según los sondeos, mientras que el voto en blanco supera el 6%.

Los 41 millones de colombianos registrados para votar vuelven a decidir entre dos modelos de país diametralmente opuestos y en medio de una más que clara polarización luego de los resultados de la primera vuelta de mayo, en la que De la Espriella superó por 660.000 votos a Cepeda, con más de 406.000 papeletas en blanco, otras 245.000 nulas y una abstención de 17 millones de personas.

Sea quien sea el próximo Presidente, deberá tratar de cumplir sus promesas electorales de cara a un Congreso donde el ahora oficialista Pacto Histórico es la mayor fuerza política en ambas cámaras, seguido de Centro Democrático.

Ello vaticina una importante polarización, en la que otras formaciones clásicas, como liberales y conservadores, serán decisivos para conformar mayorías y posibles coaliciones de gobierno.

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