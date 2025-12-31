Comandante de Bomberos: Incendios forestales son en su mayoría prevenibles"

Maule, 24 de diciembre 2025 Senapred declara alerta roja para las comunas de Maule por incendios forestales cercanos a lugares habitados Jose Robles/ Aton Chile - JOSE ROBLES/ ATON CHILE

Santiago 31 Dic. (ATON) -

Juan Quevedo explicó que uno de los principales obstáculos al combatir incendios forestales es el acceso al agua y eso, sumado al fenómeno 30-30-30, es decir, viento, humedad y temperatura, hacen que las condiciones de combate sean más complejas.

En medio de un complejo escenario de incendios forestales en la zona centro del país, el presidente regional del Consejo de comandantes del Cuerpo de Bomberos, Juan Quevedo, abordó la delicada situación a nivel nacional.

En diálogo con Radio Agricultura, el líder de la entidad detalló las difíciles condiciones que han enfrentado los voluntarios en las últimas semanas, marcadas por altas temperaturas, siniestros simultáneos y, lamentablemente, la muerte de dos bomberos.

Hace muy poquito falleció el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, combatiendo un incendio forestal, y un poquito antes de Navidad también tuvimos un mártir en el Cuerpo de Bomberos de Santiago , expresó Quevedo, reconociendo el golpe que han significado estas pérdidas para la institución.

El comandante explicó que uno de los principales obstáculos al combatir incendios forestales es el acceso al agua. Hay muy pocas fuentes de agua, lo que hace que tengamos que mover mucho material rodante que mueve grandes cantidades de agua , señaló.

Estos vehículos -carros aljibe y cisternas- deben alimentar piscinas para que los carros bomba puedan operar. A esto se suma la dificultad climática: Los incendios del 2026, incendios de sexta generación, complican porque son muy impredecibles, muy extremos .

Quevedo recordó el temido fenómeno 30-30-30, indicando que viento, humedad y temperatura hacen que la probabilidad de ignición sea mucho mayor, la propagación sea mayor, pero también las condiciones de combate sean más complejas .

Además, explicó que los bomberos deben hacer pausas para hidratarse y descansar en zonas de rehabilitación, ya que no es lo mismo combatir un incendio con 25 grados que con 32 o 33, con uniforme incluido .

SAN CARLOS DE APOQUINDO

Respecto al incendio que afecta la zona de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Quevedo fue claro: Ha bajado bastante su intensidad, pero no está contenido ni controlado. El incendio sigue activo .

El foco, al ubicarse en una zona interfaz urbano-forestal, ha requerido estrategias dobles: proteger las viviendas y avanzar con brigadas en la zona agreste. Se hacen líneas de contención con los cabos que ustedes vieron tratando de contener el paso del fuego a zonas urbanas , explicó.

Además, destacó la labor combinada con aeronaves: Las aeronaves bajan la temperatura de ciertos lugares donde brigadistas y bomberos pueden hacer el trabajo de segregar , agregando que también usan retardantes químicos para frenar el avance del fuego.

PREVENCIÓN CIUDADANA

Uno de los mensajes más enfáticos de la entrevista fue el llamado a evitar conductas de riesgo, especialmente en fiestas de fin de año. La mayor cantidad de incendios forestales son por la mano del hombre. Eso no quiere decir que sean necesariamente provocados con dolo, pero sí son 100% evitables , subrayó.

Quevedo apuntó directamente contra los fuegos artificiales, globos de los deseos y cotillones metálicos, alertando que estos pueden generar chispas y provocar incendios.

Tenemos que trabajar fuertemente en evitar estos incendios forestales. Significa mejorar conductas. No ocupar fuegos artificiales, no botar colillas, no dejar elementos combustibles en zonas secas , enfatizó.

Con la temporada de calor aún en desarrollo, el mensaje es claro: la prevención comienza por casa , cerró Juan Quevedo.