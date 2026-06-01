Comenzó el CyberDay 2026: Comercio espera ventas por 540 millones de dólares

Archivo - Chile.- CyberDay tendrá asistente de inteligencia artificial conversacional de búsqueda - RAUL ZAMORA/ATON CHILE - Archivo

Santiago 1 Jun. (ATON) -

Como novedad, esta edición incorpora por primera vez soluciones de Inteligencia Artificial aplicada al retail para transformar la experiencia de usuario. Se trata del debut de "Cyber AI", un avanzado agente conversacional desarrollado con inteligencia artificial generativa.

Este lunes comenzó el CyberDay 2026, el evento de comercio electrónico más importante del país durante el primer semestre, que se llevará a cabo hasta el miércoles 3 de junio, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Como novedad, esta edición incorpora por primera vez soluciones de Inteligencia Artificial aplicada al retail para transformar la experiencia de usuario. Se trata del debut de "Cyber AI", un avanzado agente conversacional desarrollado con inteligencia artificial generativa.

La herramienta funcionará como un asesor experto disponible 24/7 para todos los usuarios en el sitio oficial, permitiéndoles realizar búsquedas en lenguaje natural, filtrar la sobreinformación y recibir recomendaciones personalizadas, conectando la necesidad exacta del usuario con la oferta más precisa de las marcas participantes.

El consumidor chileno cambió. Ya no solo busca el precio más bajo, sino también una experiencia de compra fluida, rápida y sin fricciones. Ante el inmenso volumen de información y la saturación de ofertas que vemos en la red, la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico es la respuesta para devolverle tiempo y control al usuario. Cyber AI es nuestra apuesta tecnológica para que cada persona tenga un asistente privado que entienda exactamente qué necesita y organice el catálogo a su medida , explicó Carlos Soublette, gerente general de la CCS.

VENTAS POR US$540 MILLONES

La CCS proyecta que esta versión del CyberDay alcance ventas por US$540 millones, lo que equivale a un crecimiento de 5%.

Asimismo, el gremio estima que el comercio electrónico en Chile alcanzará ventas en torno a los US$ 9.000 millones este 2026, representando un crecimiento anual del 10% y consolidando una penetración del 15% sobre las ventas totales del comercio.

El impacto del CyberDay es clave para la economía digital del país. Hoy, el 64% de los usuarios de internet en Chile ya realiza compras online de forma habitual, una cifra que demuestra la madurez del ecosistema digital chileno.

En términos de beneficios, el evento chileno se mantiene como líder frente a sus pares internacionales al entregar el mayor descuento promedio de la región. Según los datos recopilados por la CCS, el descuento promedio general del evento alcanzará el 22% en 2026.

A nivel de categorías, las oportunidades más atractivas se concentrarán en:

- Moda y vestuario: 27% de descuento promedio.

- Hogar y decoración: 26% de descuento promedio.

- Infantil y juguetes: 25% de descuento promedio.

- Deportes y outdoor: 24% de descuento promedio.

SELLO DORADO DE SEGURIDAD

En esta edición, el evento contará con la participación de 572 marcas oficiales, las cuales estarán distinguidas con un sello dorado visible para el consumidor, distintivo que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad y buenas prácticas del Comité de Comercio Electrónico de la CCS.

Este esfuerzo conjunto por la autorregulación ha llevado a que el comercio electrónico chileno sea uno de los más confiables de la región, logrando en su última medición una tasa histórica mínima de reclamos de apenas 0,013% en 2025 ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), lo que representa una caída de más del 80%.

Para asegurar que los usuarios compren informados y bajo estos altos estándares de seguridad, la CCS invita a los consumidores y empresas a revisar la guía oficial y los lineamientos de buenas prácticas en la página web confianzadigital.cl, asegurando un ecosistema transparente y protegido para todos.