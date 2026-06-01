Comienza inscripción para la PAES: A contar de este año no habrá periodo extra

Santiago, 1 de diciembre 2025. Con la rendicion de la Prueba Competencia Matematica, se da inicio al proceso de la Prueba de Acceso a la Educacion Superior (PAES) en el Colegio Filipenses comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

El proceso estará abierto hasta el miércoles 22 de julio, a las 13:00 horas. Se aplicará el lunes 30 de noviembre, el martes 1 de diciembre y el miércoles 2 del mismo mes.

Este lunes, desde las 09:00 horas, se realizará la inscripción a la PAES Regular 2026, Admisión 2027, que se aplicará el lunes 30 de noviembre, el martes 1 de diciembre y el miércoles 2 del mismo mes.

El proceso estará abierto hasta el miércoles 22 de julio, a las 13:00 horas, y por decisión del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario (gobernanza del Sistema de Acceso, conformado por siete rectoras y rectores, y encabezado por la subsecretaria de Educación Superior), a contar de este año no habrá periodo extra de inscripción.

Por eso, el llamado de las autoridades es a inscribirse con tiempo y no dejarlo para última hora.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, señaló que la rendición de la PAES es un proceso profundamente republicano con el que llegamos a cada rincón de Chile .

Y agregó que es el momento del año en que toda la institucionalidad del Estado se pone al servicio de los estudiantes, garantizando que puedan rendir esta prueba con absoluta tranquilidad y en orden, brindándoles las condiciones necesarias para que puedan demostrar todos sus talentos .

En pos de que todo funcione de la mejor manera, nuestro llamado hoy es a que ingresen a las plataformas y se inscriban con tiempo, dado que este año no habrá un plazo extraordinario , aseguró la subsecretaria.

Leonor Varas, directora del Demre de la Universidad de Chile, en tanto, insistió en el llamado a inscribirse con tiempo y tranquilidad. Además, los invito a informarse y revisar en nuestra web la Nómina Preliminar de Carreras que es mucho más abundante y diversa de lo que se imaginan .

De este modo, tendrán tiempo para averiguar de qué tratan esas carreras y en qué se desempeñan sus egresados señaló Varas.

La directora del Demre llamó a los alumnos a inscribirse en la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), no le tengan miedo. Si bien los puntajes son más bajos, estos afectan por igual a todas y todos y, por lo tanto, no perjudican sus opciones. En cambio, al no inscribirla, se están cerrando puertas, limitando sus oportunidades, pues son muchas las carreras que la exigen y no la podrán agregar después de cerrado el periodo de inscripción .

A diferencia de la rendición de invierno que es más acotada, a la aplicación Regular pueden acceder quienes hayan egresado de Enseñanza Media en 2025 o años anteriores y estudiantes que actualmente estén cursando 4º Medio.

Para inscribirse, las y los interesados deberán ingresar a los sitios web acceso.mineduc.cl o demre.cl, completar el formulario y descargar su Tarjeta de Identificación.

Quienes estén cursando 4º Medio deberán inscribir las PAES obligatorias de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1), que ya vienen marcadas en el Portal de Inscripción.

Además de al menos una de las pruebas electivas: Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales. También, la prueba de Competencia Matemática 2 (M2), si la carrera a la que quieren postular la solicita. En cambio, las y los egresados de Enseñanza Media podrán seleccionar entre una y cinco pruebas.

Quienes rindan la PAES de Invierno a mediados de junio, conocerán sus resultados el viernes 17 de julio, es decir, cinco días antes del cierre de la inscripción a la PAES de fin de año, de manera que contarán con información para decidir si quieren mejorar sus puntajes participando en la PAES Regular.

BECA PAES

Quienes este año estén cursando 4º Medio en un establecimiento municipal, de Servicio Local de Educación Pública (SLEP), de administración delegada o en un colegio particular subvencionado podrán acceder a la Beca PAES, que les permitirá inscribirse a la PAES Regular sin pagar el arancel correspondiente.

También es el caso de las y los estudiantes de colegios particulares pagados con alguna situación de vulnerabilidad acreditada ante la Subsecretaría de Educación Superior.

Las y los jóvenes que hayan egresado de Enseñanza Media en 2025 o en años anteriores deberán pagar el arancel de inscripción, el que varía según la cantidad de pruebas que se seleccionen:

- 1 prueba: $17.500.

- 2 pruebas: $32.000.

- 3 pruebas o más: $46.500.

Al igual que en años anteriores, inscribiendo la PAES de Competencia Matemática 1 (M1), se podrá inscribir sin costo la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) y viceversa. Para hacerlo efectivo, deberán seleccionar ambas pruebas en el portal de inscripción, ya que no se agregarán automáticamente.