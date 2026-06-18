Comienza instalación de las cabinas de pasajeros del Teleférico Bicentenario

Santiago, 18 de junio de 2026. El biministro de Obras Publicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto a Alcaldes, visita el edificio tecnico Cocheras del Construccion del Teleferico Bicentenario donde se instalan las cabinas de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, supervisó el proceso de instalación de las cabinas de pasajeros del Teleférico Bicentenario, que conectará Tobalaba con Ciudad Empresarial en tan sólo 13 minutos.

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, supervisó el proceso de instalación de las cabinas de pasajeros del Teleférico Bicentenario, que conectará Tobalaba con Ciudad Empresarial en tan sólo 13 minutos.

Este es uno de los mejores ejemplos del virtuosismo que tiene nuestro sistema de concesiones. Como gobierno vamos a seguir impulsando con mucha fuerza este tipo de iniciativas que mejoran el transporte y la vida en la ciudad. El Teleférico Bicentenario va a reducir los tiempos de viaje de 45 a 13 minutos con cabinas de última generación, con seguridad, accesibilidad universal y wifi, para que los pasajeros tengan el mejor viaje posible , destacó de Grange.

El secretario de Estado explicó que estos son proyectos de Estado que trascienden gobiernos y que vamos a impulsar en regiones. Vamos a usar todas nuestras capacidades instaladas, la colaboración público-privada, el sistema de concesiones para seguir mejorando, la calidad de vida de las familias a lo largo de todo el país .

Muy contentos porque este proyecto ya va en un 85% de avance y porque en Huechuraba ya tenemos 80 de las 121 cabinas del teleférico. Trayectos que demoraban alrededor de una hora, ahora se reducirán a 13 minutos y es más calidad de vida para nuestros vecinos, que merecen más tiempo para compartir en familia, para descansar y para recreación , resaltó el alcalde de Huechuraba, Max Luksic.

En total se instalarán 121 cabinas, fabricadas en Suiza a cargo de la empresa Doppelmayr. Cada una contará con una capacidad máxima para 10 pasajeros, permitiendo transportar a 3.000 pasajeros por hora en cada sentido, es decir, un total de 6.000 pasajeros por hora.

El Teleférico contará con tres estaciones, 19 torres, un edificio técnico en el punto de quiebre, además de obras complementarias como accesos, paisajismo y equipamiento electromecánico.

A la fecha la construcción tiene un 85% de avance, y estará completamente terminado y en funcionamiento el primer trimestre del año 2027.