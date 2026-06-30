Comienza nueva etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio

San Antonio, 12 de enero 2026 Maquinas retroexcavadoras destruyen viviendas construidas en la megatoma ubicada en el Cerro Centinela, durante el operativo de desalojo Juan Gonzalez/ Aton Chile - JUAN GONZALEZ/ ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Cerca de cien carabineros estarán a cargo del operativo destinado a desalojar a quienes se instalaron a vivir de forma irregular en el cerro Centinela.

Este martes comienza la segunda fase para sacar a los ocupantes ilegales de la megatoma del cerro Centinela, ubicada en la ciudad de San Antonio, operativo para el que se calcula serán destinados un centenar de efectivos de Carabineros.

El delegado presidencial en la Región de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que "contaremos con refuerzo policial desde la Región Metropolitana, para así no afectar la cobertura de seguridad de la provincia. Se establecerá un anillo de seguridad, puesto de mando en terreno y drones de vigilancia", según recoge El Mercurio.

De acuerdo a la autoridad, "previo al inicio de este desalojo, se realizó control de identidad, de antecedentes y de armas en las viviendas del polígono a desalojar".

De acuerdo a la publicación del diario, Manuel Millones y el seremi de Seguridad de la Región de Valparaíso, Hernán Silva, no se han referido a las prevenciones de inteligencia policial que alertan de la presencia narco en la megatoma.

Sin embargo, se ha sabido que ese factor ha disminuido por un retiro voluntario y recientes operativos policiales que desbarataron a clanes que operaban en el plan de Cartagena y que también controlaban parte de la megatoma.

Además, en días previos algunos ocupantes del sector desarmaron sus viviendas para no estar ahí cuando empiece el desalojo.