Comisión de Educación continúa votación en particular del proyecto de sala cuna

Valparaiso, 7 de julio 2026 El ministro del Trabajo Tomas Rau en la sesion de la Comision de Educacion Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 8 Jul. (ATON) -

Se incluyó la posibilidad de copago, lo que fue respaldado por la mayoría, pero criticado por la oposición, al igual que la aprobación de la autorización de funcionamiento , en conjunto con el reconocimiento oficial del Estado .

Con la intención de despachar en particular durante la sesión de este martes, la Comisión de Educación, avanzó con la votación de las indicaciones presentadas al proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes y crea un fondo solidario de sala cuna.

Como ha sido la tónica de las sesiones, se mantienen diferencias entre el oficialismo y la oposición, incluida la definición de quiénes serán los sujetos del derecho, cuestión que aún no ha sido zanjada a la espera de una redacción de consenso.

Con todo, durante la jornada se aprobaron por mayoría aspectos relacionados con la autorización y reconocimiento para el funcionamiento, copago y la creación y financiamiento del Fondo de Sala Cuna.

La senadora Yasna Provoste y el senador Vlado Morisevic lamentaron que no se robusteciera la obligación de asegurar el reconocimiento oficial del Estado , con cronograma para su implementación, como una fórmula para elevar los estándares .

Desde el Ejecutivo se insistió en que la mayoría de los establecimientos funcionan con autorización , pero todos son fiscalizados , se aclaró. De igual forma, se respaldó por mayoría (3 votos a favor, 2 votos en contra), el copago.

Al respecto, el senador Rojo Edwards defendió el derecho de los padres a realizar copagos para elegir centros educativos que les generen mayor confianza para sus hijos; en línea similar, el senador Gustavo Sanhueza lo calificó como una herramienta para fomentar la calidad .

Comparto lo que plantea el senador Mirosevic: que el rol del Estado es clave, pero ese rol no puede estar sujeto a una discriminación hacia abajo, sino que tenemos que buscar cómo el Estado entrega una educación de la misma calidad, o mejor incluso, que la educación particular o subvencionada , señaló Edwards.

Desde otra vereda los senadores de oposición criticaron la medida y aseveraron que se discrimina . Más aún, la senadora Provoste anunció reserva de constitucionalidad aludiendo a que la propia Constitución garantiza el derecho de la educación y su acceso.

En otro orden, se aprobaron los primeros incisos de la creación y finamiento del Fondo de Sala Cuna, que se financiará mediante:

a) Un aporte para el financiamiento de las salas cunas, definido en el artículo 3.b) Los gastos asociados a estudios destinados a la determinación del aporte de sala cuna.c) Los gastos necesarios para la creación y administración de un Sistema Público de Registro de Salas Cunas adscritas al Fondo.d) Los costos de administración e inversión del Fondo en que incurra el Servicio de Tesorerías y aquellos derivados del ejercicio de las funciones que esta ley asigna al Instituto de Previsión Social, incluidos los contratos que dichas entidades celebren conforme a esta ley. En ningún caso estos costos podrán exceder del 0,5% de las cotizaciones recaudadas en cada año calendario.

Además, durante la sesión se insistió en la necesidad de establecer una subvención estatal que cubra adecuadamente los costos operativos de estos establecimientos.

La senadora Provoste insistió no es posible que con las cifras de desempleo que tenemos (9,4%), el Gobierno siga debilitando el Fondo de Cesantía para su proyecto de sala cuna . A su juicio, se prioriza el lucro privado al permitir el funcionamiento de establecimientos sin estándares de calidad certificados y al apoyar el copago, con lo que, advirtió, se generará una segregación económica desde la infancia temprana .