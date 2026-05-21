Comisión estudia proyecto que regula acceso de menores a las redes sociales

Santiago 25 de septiembre 2024. Fotografias referenciales de telefonos celulares en el centro de la comuna de Santiago Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

La Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados inició el estudio del proyecto que busca proteger a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y regular su acceso a redes sociales y otras plataformas digitales.

La Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados inició el estudio del proyecto que busca proteger a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y regular su acceso a redes sociales y otras plataformas digitales.

Se trata de una moción presentada por diputado Diego Schalper (RN) que plantea imponer a las compañías tecnológicas exigencias concretas destinadas a mitigar la dependencia y promover un entorno digital más saludable para las nuevas generaciones.

En dicho sentido, propone estatutos diferenciados según el contexto de interacciones digitales, con el propósito de velar adecuadamente por la integridad física y mental de los menores.

Las y los parlamentarios de la comisión coincidieron que existe una preocupación válida y urgente respecto a la exposición de niños, niñas y adolescentes a pantallas y plataformas digitales desde una edad temprana.

En esa línea, se enfatizó que el acceso sin una regulación adecuada puede comprometer el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, facilitando la aparición de conductas adictivas y otros riesgos asociados al entorno virtual.

Así también, se relevó que esta materia se sustenta en experiencias internacionales donde otros países han implementado normativas para limitar el uso de dispositivos y redes sociales en la población infantil.