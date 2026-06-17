Comisión revisora votará este lunes informe sobre la AC contra exministro Grau

Chile.- Hernando confirma que Grau tiene hasta el 22 de junio para responder AC - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

Los parlamentarios integrantes de la comisión cuestionaron las inasistencias de los expertos a la distintas citaciones y afirmaron que tendremos que conformarnos con las opiniones que se han vertido por la prensa .

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau informó que el próximo lunes votará el informe sobre el libelo y que, además, se suspendió la sesión de este viernes debido a la gran cantidad de invitados que se excusaron de asistir.

Los parlamentarios integrantes cuestionaron las inasistencias y afirmaron que tendremos que conformarnos con las opiniones que han vertidos expertos por la prensa .

Así la señaló la presidenta de la Comisión, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), quien tras la sesión de este miércoles abordó la situación de los expertos y detalló que de todos los invitados que han propuesto tanto la parte acusadora como la defensa y los propios diputados, ha habido 14 excusas y solamente 7 respuestas afirmativas .

En ese contexto, la parlamentaria adelantó que vamos a terminar el próximo día lunes. Probablemente este viernes no tengamos que sesionar porque todas las personas que estaban invitadas han declinado de asistir .

Respecto a las inasistencias, Hernando comentó que esto puede ser interpretado de diferentes maneras y manifestó que lo siento mucho porque en alguna medida le resta posibilidades de conocer las opiniones de personas expertas .

Asimismo, destacó que la reunión de hoy fue muy productiva, escuchamos a ambas partes y eso verdaderamente permite a uno irse haciendo un juicio objetivo . Sin embargo, señaló que tendremos que conformarnos con las opiniones que han vertido expertos por la prensa u otros medios y que son conocidas .

Considerando lo anterior, la diputada hizo un llamado a todo el mundo a informarse respecto a lo que está pasando .

Finalmente, Hernando afirmó respecto al informe de la Comisión que estaríamos votando el día lunes si es que todo transcurre como lo tenemos planificado, y el día martes se estaría votando en la Sala .