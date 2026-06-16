Comisión revisora votará el lunes o martes acusación constitucional contra Grau

Valparaiso, 15 de junio 2026 Punto de prensa de la diputada Marcela Hernando Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Tras conocer la respuesta del defensor Patricio Zapata, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), presidenta de la comisión, explicó que "todos los invitados para atender los temas técnicos también podrán ser consultados sobre el fondo de la acusación".

La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresó al Congreso su respuesta a la acusación constitucional, tras la cual la comisión revisora adelantará las exposiciones, con el fin de votar el libelo el próximo lunes o martes.

Tras conocer la respuesta del defensor Patricio Zapata, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical), presidenta de la comisión, explicó que "todos los invitados para atender los temas técnicos también podrán ser consultados sobre el fondo de la acusación".

Este martes el abogado Zapata será el primero en exponer desde las 10:30 horas. Mañana miércoles lo hará el exministro Mario Marcel.

Hernando añadió que "tenemos un listado de personas que está encabezado por el actual encargado de la Dipres, quien vendrá si es que acepta la citación porque es funcionario público y tiene una condición diferente. No lo invitamos, lo convocamos".

Además, Hernando adelantó que "vamos a sesionar el jueves en la mañana y en la tarde en Valparaíso, el día viernes en la mañana tendremos una sesión extendida hasta las 13:00 o 14:00 horas".

"Luego de eso, vamos a juntarnos el día lunes si es necesario para atender a algún invitado más, y sino para resolver, debatir y votar", cerró.