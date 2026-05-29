Comisión del Senado dejó fuera de carrera a Raúl Guzmán a secretaría general

Valparaiso, 10 de marzo 2026 El secretario general Raul Guzman y Manuel Jose Ossandon durante la sesion del Senado Sebastian Cisternas/ Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

El comité de senadores del Socialismo Democrático rechazó la decisión de la Comisión de Régimen Interior y solicitó anular la medida adoptada, "por estimar que no se ajusta al procedimiento ni a las reglas previamente acordadas".

El comité de senadores del Socialismo Democrático rechazó la decisión de la Comisión de Régimen Interior que dejó fuera de carrera al exsecretario general de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, para repostular al cargo. Guzmán terminó su mandato en marzo pasado en medio de una polémica con el entonces presidente de la Corporación, Manuel José Ossandón (RN).

Por mayoría y a propuesta del mismo Ossandón, la comisión decidió mantener solo dos postulaciones: la exministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y el prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas. Una agencia externa determinó que ambos reunían los mejores antecedentes académicos y de trayectoria profesional.

Posteriormente, el comité de senadores del Socialismo Democrático, que preside Juan Luis Castro (PS), manifestó su "profunda preocupación por decisiones adoptadas durante las últimas horas que, a nuestro juicio, alteran el procedimiento originalmente establecido y afectan principios básicos de transparencia, equidad y debido proceso administrativo"

"La empresa consultora mandatada para desarrollar este proceso entregó formalmente hace pocos días un informe técnico que identifica una cuaterna de candidatos habilitados para avanzar a la siguiente etapa, correspondiente a entrevistas ante la Comisión de Régimen Interior", consignó el comité en una declaración.

"Sin embargo, de manera intempestiva y fuera del marco reglamentario originalmente definido, se intentó excluir anticipadamente a dos postulantes de dicha nómina (Guzmán y la exsubsecretaria de la Segpres, Patricia Silva), pese a que el informe técnico es explícito en señalar que los cuatro candidatos cumplen los requisitos para continuar en competencia", añadió.

"Como Comité de Senadores del Socialismo Democrático hemos solicitado formalmente dejar inhabilitada la decisión adoptada, por estimar que no se ajusta al procedimiento ni a las reglas previamente acordadas", agregó.

Según el comité, "la sesión de Régimen Interior había sido convocada para conocer el reporte de la consultora y no para alterar unilateralmente el mecanismo de selección ni modificar las condiciones del concurso. Las reglas del proceso deben respetarse íntegramente y no pueden cambiarse durante su desarrollo"

"Asimismo, hemos solicitado la apertura de un sumario administrativo respecto de las reiteradas filtraciones de antecedentes reservados del proceso de selección, situación que consideramos grave e impropia de un procedimiento institucional de esta relevancia", anunció.

"El Senado necesita culminar este proceso con plena legitimidad, transparencia y apego estricto a las normas establecidas, resguardando la igualdad de trato hacia todos los postulantes y fortaleciendo la confianza en sus instituciones", cerró la declaración firmada por el senador Juan Luis Castro.

De acuerdo al reglamento del Senado, el secretario general es el jefe superior de servicio y se encarga de la administración de la Corporación, pero también es el principal ministro de fe para resolver conflictos jurídicos y reglamentarios sobre el trabajo legislativo.