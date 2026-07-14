Comité de Ministros respaldó proyecto de expansión de División Hales de Codelco

Calama, 4 de agosto de 2015. Trabajadores contratistas se tomaron las dependencias de la minera Ministro Hales de manera pacífica a las 09:30 de esta mañana en demanda de mejoras laborales por lo que la producción se detuvo. Pedro Tapia/Aton Chile - Pedro Tapia/Aton Chile

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El proyecto contempla una inversión de US$2.800 millones y tiene como objetivo incrementar el procesamiento de mineral y aumentar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas al año hasta 830.000 toneladas al año.

El Comité de Ministros rechazó las reclamaciones y mantuvo las resoluciones de calificación ambiental (RCA) del nuevo Instituto Nacional del Cáncer y del desarrollo futuro de la División Ministro Hales de Codelco en la Región de Antofagasta.

La instancia, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, sesionó por octava vez bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, y ya ha revisado 20 proyectos que tenían recursos de reclamación pendientes. Con esto, ya se han resuelto iniciativas que involucran cerca de US$11.500 millones de inversión.

En la sesión de ayer, en primer término, los secretarios de Estado revisaron las reclamaciones de la continuidad operacional de la División Ministro Hales, mediante la extensión de la vida útil de la faena y la explotación futura del yacimiento.

El proyecto contempla una inversión de US$2.800 millones y tiene como objetivo incrementar el procesamiento de mineral y aumentar la producción de concentrado de cobre desde 700.000 toneladas al año hasta 830.000 toneladas al año.

En segundo lugar, fue el turno del nuevo Instituto Nacional del Cáncer, recinto de alta complejidad que estará ubicado en la comuna de Independencia, y que entregará servicio de radioterapia, quimioterapia ambulatoria, hospitalización diurna, atención médica ambulatoria de oncología y hematología oncológica y cuidados paliativos y alivio del dolor. La iniciativa contará con una inversión de US$184,3 millones.

Además de la ministra Toledo, en la reunión de carácter extraordinario también participaron los titulares de las carteras de Economía y de Minería, Daniel Mas, y de Agricultura, Jaime Campos.

La ministra Toledo comentó que "el compromiso que asumimos de sesionar mensualmente como Comité de Ministros nos ha permitido dar agilidad institucional a este proceso. Este calendario entrega certeza a todos los actores involucrados y beneficia directamente a la ciudadanía. Gracias a este compromiso pudimos resolver rápidamente las reclamaciones que mantenía pendientes el nuevo Instituto Nacional del Cáncer, por lo que su ejecución podrá seguir adelante".

El Comité de Ministros está integrado por los titulares de Medio Ambiente, quien lo preside, y de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. Su función es conocer y resolver los recursos de reclamación en contra de las resoluciones de calificación ambiental.