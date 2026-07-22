Conaf mantendrá cerrados todos sus parques en la Región de Valparaíso

La Ligua, 21 de julio 2026. Crecida del rio La Ligua provoca danos en uno de los caminos que une la comuna de La Ligua con la localidad de Valle Hermoso, producto de los sistemas frontales que afecta a la zona centro norte del pais. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

Esta disposición, que se mantendrá hasta el 27 de julio, involucra a los parques nacionales La Campana (Olmué e Hijuelas) y Juan Fernández, las reservas nacionales El Yali (Santo Domingo) y Lago Peñuelas (Valparaíso), y el santuario de la naturaleza Laguna El Peral (El Tabo).

Debido a la emergencia climática que experimenta la región de Valparaíso, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) decidió extender el cierre preventivo de las áreas protegidas que administra en la zona hasta el lunes 27 de julio.

Esta disposición, que se mantiene vigente desde el martes 14, involucra a los parques nacionales La Campana (Olmué e Hijuelas) y Juan Fernández, las reservas nacionales El Yali (Santo Domingo) y Lago Peñuelas (Valparaíso), y el santuario de la naturaleza Laguna El Peral (El Tabo).

Buscamos resguardar la seguridad de los visitantes, guardaparques y trabajadores de las diferentes unidades, ya que enfrentamos un escenario complejo por la intensidad de las lluvias y los vientos que afectan a la región , explicó el director regional de Conaf, Sandro Bruzzone.

Agregó que tras el último sistema frontal, nuestros equipos registraron árboles caídos, anegamiento de sectores, desprendimiento de rocas y deterioro del mobiliario de uso público dentro de las áreas protegidas .

Bruzzone subrayó que los guardaparques están abocados al monitoreo de este evento meteorológico en curso, así como al control de daños. Posteriormente, como institución analizaremos la eventual reapertura, considerando las condiciones de seguridad pertinentes .

En tanto, producto de las últimas precipitaciones, el espejo de agua de la Reserva Nacional Lago Peñuelas alcanzó una superficie de 476 hectáreas, lo que equivale a un 28% de su capacidad total, que considera 1.700 ha.