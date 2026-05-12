Condenan a 6 y 8 años de presidio a autores de tráfico de migrantes en Arica

Colchane, 15 de Febrero del 2022. Un grupo de venezolanos retenidos por carabineros y el ejercito por entrar de manera irregular al pais, no fueron aceptados en su reconduccion a Bolivia. Alex Diaz/Aton Chile - ALEX DIAZ/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

El juicio determinó que más de 60 personas, incluidos niños, ingresaron ilegalmente al país por pasos no habilitados con la ayuda de estas dos personas, quienes les asignaban apoyos de "coyotes", traslados y alojamiento por determinadas sumas de dinero.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó a Yorman Joan Espinoza Aguilera a la pena única de 8 años de presidio efectivo y también a Esmaro Cubas Frías a la pena única de 6 años de presidio efectivo en calidad de autores de dos delitos consumados de tráfico de migrantes.

En fallo unánime, el tribunal integrado por los magistrados Gabriel Ormeño Valdebenito (presidente), Ángela Stenger Reyes (redactora) y Mauricio Petit Moreno condenó a los dos sujetos, quienes cometieron los ilícitos entre junio y octubre de 2024, en la ciudad de Arica.

Las pesquisas de la Fiscalía ariqueña determinaron que esta asociación ingresaba ilegalmente -a través de coyotes - migrantes al país, a los que se les asignaban traslados y alojamiento por determinadas sumas de dinero.

Según detalla el fallo, más de 60 personas de distintas nacionalidades contrataron los servicios de los dos condenados, quienes, desde Tacna, Perú, hacían ingresar por pasos no habilitados a los migrantes.

Ciudadanos peruanos trasladaban los equipajes de los viajeros a Chile en taxis del vecino país, todos se hospedaban en el hostal Maggy (propiedad de Cubas Frías) y ya en territorio nacional se les gestionaban pasajes de bus para distintas ciudades, incluido Santiago.

Además de las penas de cárcel, a ambos condenados se les aplicaron accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de una multa de 50 UTM.