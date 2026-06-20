Condenan a carabinero que impactó con bomba lacrimógena a observador del INDH

Santiago, 8 septiembre 2024. Incidentes durante la marcha de conmemoracion a 51 años del golpe de estado al gobierno del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El tribunal dio por acreditado que el uniformado disparó su carabina lanzagases e impactó a un funcionario del INDH cuando se encontraba monitoreando una manifestación pacífica durante el estallido social en 2019. Lo hirió en un brazo.

En procedimiento abreviado, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó veredicto condenatorio en contra del funcionario de Carabineros Eduardo Guamparito Sarmiento, por el delito de apremios ilegítimos

El tribunal dio por acreditado que el uniformado disparó su carabina lanzagases e impactó a un funcionario del INDH cuando se encontraba monitoreando una manifestación pacífica.

El director del INDH, Yerko Ljubetic, señaló que si bien no es un resultado óptimo desde el punto de vista de una sanción proporcional, hace justicia al establecer con claridad la responsabilidad de la agresión. Esperamos que sea un momento importante en superar la gravedad de la situación que vivimos, y que se ha arrastrado hasta el día de hoy .

Los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2019 cuando el imputado disparó desde el interior de un vehículo policial blindado, impactando en el brazo del funcionario cuando este se encontraba registrando la actuación de la policía, en el ejercicio de las funciones institucionales del INDH.

Durante la tramitación del caso, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte llevó a cabo múltiples diligencias, mientras la sede de la Región Metropolitana del INDH aportó peritajes que concluyeron que el disparo fue antirreglamentario y que pudo haber resultado fatal de haber impactado en la cabeza de la víctima.

La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo martes 23 de junio de 2026, a las 12 horas.