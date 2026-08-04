Condenan a colombiano a 10 años por homicidio calificado en Antofagasta

ValparaÌso, 7 de diciembre de 2015. Los detenidos en los desmanes de ayer en el estadio ElÌas Figueroa, que provocaron la suspensiÛn del partido entre Santiago Wanderers y Colo Colo, se realizan su control de detenciÛn en el Tribunal de GarantÌa de esta - AndrÈs PiÒa/Aton Chile

Santiago 4 Ago. (ATON) -

La investigación de la Fiscalía Regional de Antofagasta estableció que el condenado actuó junto a otro sujeto para dar muerte a la víctima en enero de 2025, en el marco de un conflicto originado por la sustracción de una motocicleta y un automóvil.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal condenó a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio a Jorge Arbey Osorio Vargas, como autor del delito consumado de homicidio calificado, por su participación en hechos ocurridos el 11 de enero de 2025 en calle Riquelme con avenida Argentina de Antofagasta.

La investigación, dirigida por SACFI de la Fiscalía Regional de Antofagasta, estableció que el condenado, de nacionalidad colombiana, se concertó con otro sujeto para dar muerte a un tercero, a raíz de un conflicto originado por la sustracción de una motocicleta y un automóvil que se encontraban en poder de Osorio Vargas.

El tribunal tuvo por acreditado que la noche del 11 de enero de 2025 el condenado condujo un automóvil Nissan Versa y recogió a un segundo imputado en el sector de Villa Constancia, para luego trasladarse ambos hasta el centro de la ciudad, donde ubicaron a la víctima y la siguieron mientras se desplazaban con las luces del vehículo apagadas.

Al llegar a la intersección de Condell con avenida Argentina, el segundo imputado descendió del automóvil portando un arma de fuego e interceptó a la víctima, disparándole en reiteradas oportunidades, provocando su muerte en el lugar, para luego regresar al automóvil conducido por el condenado, quien lo esperaba para facilitar la huida.

La investigación desarrollada por SACFI, junto al equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, permitió reconstruir la dinámica del crimen a partir de distintas diligencias investigativas, entre ellas, el levantamiento y análisis de registros de cámaras de seguridad, análisis de tráfico y posicionamiento telefónico, declaraciones de testigos, peritajes y otras evidencias.

Fue así que se logró identificar el vehículo empleado en los desplazamientos y vincularlo posteriormente al condenado, quien además fue situado en el lugar de los hechos al momento de los disparos.

En su sentencia el tribunal establece que, una vez ejecutoriada, la pena deberá cumplirse de manera efectiva, contando a favor del condenado el tiempo que ha permanecido privado de libertad, esto es, desde el día 16 de abril de 2025.

Tras la condena, ahora los esfuerzos investigativos se dirigen ahora a ubicar al autor material de los disparos, quien hasta el momento se mantiene prófugo, aunque plenamente identificado.

Cabe precisar que los intervinientes disponen de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.