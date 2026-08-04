Condenan a mujer que amenazó a fiscal de Valdivia en protesta por Julia Chuñil

Santiago, 25 de noviembre 2025. Organizaciones feministas realizan punto de prensa en el marco del Dia Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

En procedimiento abreviado, Oriana Paola Segovia Casas también recibió sentencias por delitos de tenencia ilegal de armas y explosivos. Por estos últimos ilícitos también fue condenado su hijo.

El Juzgado de Garantía de Valdivia condenó a Oriana Paola Segovia Casas a la pena de 41 días de presidio efectivo en calidad de autora del delito consumado de amenazas a fiscal, cometido en octubre del año pasado, durante una manifestación por Julia Chuñil.

En procedimiento abreviado, el magistrado Fabián Duffau también condenó a la mujer y a su hijo, Víctor Daniel Ortega Segovia, a sendas penas de cumplimiento efectivo de 3 años y un día de reclusión, como autores del delito consumado de tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas.

Asimismo, madre e hijo deberán cumplir cada uno tres penas de 541 días de presidio como autores de los delitos de tenencia ilegal de partes o piezas de armas de fuego; tenencia de arma adaptable o transformable para el disparo; y tenencia de explosivos y otros artefactos de similar naturaleza de uso industrial, minero u otro uso legítimo que requiera autorización.

Finalmente, Segovia Casas y Ortega Segovia deberán purgar dos penas de 61 días de presidio cada uno, y accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras duren las condenas, por tenencia ilegal de municiones y sustancias químicas para la fabricación de explosivos.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 8 de octubre de 2025, en el contexto de una manifestación por la desaparición de la comunera Julia Chuñil, la condenada Segovia Casas instaló en la vía pública afiches con la fotografía y nombre del fiscal adjunto del Ministerio Público Jaime Caifil Cárdenas, con las leyendas "Se busca vivo o muerto" y "La MAPU tomará venganza".

El segundo hecho acreditado se registró el jueves 30 de octubre de 2025, en el marco del cumplimiento de la orden de entrada y registro a un domicilio ubicado en sector costero Los Molinos Alto de la ciudad de Valdivia.

Este procedimiento permitió a los efectivos de la PDI sorprender a Oriana Paola Segovia Casas y a su hijo Víctor Daniel Ortega Segovia en posesión de dos armas de fuego de fabricación artesanal, un revólver y una pistola a fogueo, cuatro cartuchos de escopeta, municiones de diversos calibres, cordones (mechas) unidos a tubos metálicos, pólvora, tres cargadores de pistolas, una granada de mano de humo de origen industrial, entre otros materiales prohibidos por la ley de control de armas y explosivos.