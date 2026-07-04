Santiago 13 de julio 2018 En el centro de justicia se realiza el control detencion de Kevin Olguin mas conocido como Baby bandido. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 5 Jul. (ATON) -

La Fiscalía de Chillán imputó al conductor de una camioneta por los cuasidelitos de homicidio y lesiones graves, luego de un accidente que dejó un fallecido y una mujer con heridas de gravedad.

La Fiscalía de Chillán formalizó este sábado a Héctor Riquelme Durán por los cuasidelitos de homicidio y lesiones graves, en el marco de la investigación por el accidente de tránsito ocurrido en el camino a Pinto, que dejó como saldo un joven de 19 años fallecido y una mujer con lesiones de gravedad.

El siniestro se registró en el kilómetro 7,5 de la ruta, donde, de acuerdo con los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, una camioneta colisionó de manera frontal con el automóvil conducido por Benjamín Salinas Andrade, quien murió a raíz de la gravedad de sus lesiones.

La fiscal de Chillán, Mary Carmen Farías Valenzuela, explicó que durante la jornada se realizó la audiencia de control de detención y la formalización del imputado.

"El día de hoy se controló la detención de don Héctor Riquelme Durán y también se formalizó por los cuasidelitos de homicidio y de lesiones graves, producto de la responsabilidad que le corresponde en una colisión", señaló.

Respecto de la dinámica del accidente, la persecutora indicó que la investigación apunta a que el conductor de la camioneta habría invadido la pista contraria antes del impacto.

"Traspasó el eje central de la calzada y colisionó de forma frontal al automóvil que conducía don Benjamín Salinas Andrade, que lamentablemente resultó fallecido", afirmó.

La acompañante de la víctima fatal sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladada al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, donde recibió atención médica.

Tras el accidente, la fiscal Farías se trasladó al lugar para dirigir las primeras diligencias junto a funcionarios de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, unidad encargada de establecer las causas del hecho.

El imputado, quien permanece hospitalizado, participó de la audiencia mediante videoconferencia. Tras la formalización, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de arraigo nacional y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.