Conductor muere tras volcamiento en San Bernardo: SIAT investiga las causas

Santiago 17 de Junio 2022. Esta manana se registro un accidente de transito tras una persecucion policial en la comuna de Lo Prado, donde el delicuente murio en el lugar. Javier Salvo/ Aton Chile. - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 5 Jul. (ATON) -

La víctima perdió el control de su vehículo luego de una colisión con un furgón en Camino Padre Hurtado. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo y el Ministerio Público instruyó peritajes para esclarecer la dinámica del siniestro.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros realiza diligencias para esclarecer las circunstancias de un accidente registrado durante la madrugada de este domingo en la comuna de San Bernardo, que dejó como saldo una persona fallecida.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:40 horas en Camino Padre Hurtado, cuando un furgón y un vehículo station wagon, ambos en dirección al sur, impactaron por causas que aún son investigadas.

Tras la colisión, el conductor del station wagon perdió el control del automóvil, que terminó volcado a varios metros del lugar del impacto.

El capitán de Carabineros Juan Gormaz explicó que "a raíz de una colisión entre un furgón y un station wagon, el conductor de este último pierde el control de su móvil, volcándose en una distancia no menor, donde lamentablemente fallece".

Equipos de Bomberos y del SAMU acudieron a la emergencia e intentaron auxiliar a la víctima, pero el conductor murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En tanto, el chofer del furgón fue derivado al Hospital El Pino para la constatación de lesiones.

Por disposición del Ministerio Público, la SIAT quedó a cargo de los peritajes con el objetivo de determinar la dinámica del accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.