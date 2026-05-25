Confech convocó a movilización nacional para el miércoles 3 de junio

Santiago, 14 de mayo de 2026. Organizaciones estudiantiles convocan a una nueva jornada de manifestaciones en Plaza Baquedano. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a una movilización nacional para el próximo 3 junio en rechazo a iniciativas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) convocó a una movilización nacional para el próximo 3 junio en rechazo a iniciativas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast.

A través de un comunicado, la Confech manifestó que "este miércoles 3 de junio nos movilizamos en todo Chile por una educación al servicio del país y de las grandes mayorías".

"Decimos NO a Escuelas Protegidas, NO a la megarreforma y NO a los recortes que siguen precarizando nuestras comunidades educativas", indicaron.

En esta línea, llamaron a "las federaciones y organizaciones estudiantiles a organizar sus bases, levantar jornadas de información, difusión, agitación y propaganda, y convocar masivamente a la paralización y movilización nacional".

La educación se defiende en las calles , sentenciaron.

La movilización nacional convocada para este próximo miércoles por una Educación al servicio del país , se realizará dos días después de la primera Cuente Pública del Presidente Kast.

A mediados de mayo, la Confech realizó una movilización por las calles de Santiago con el fin de "defender una educación digna y al servicio de las mayorías".

Frente a la política del recorte y la mercantilización de nuestros derechos, respondemos con lo que históricamente ha levantado las transformaciones: organización, unidad y calle , expresaron en esa ocasión.