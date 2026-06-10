Confirman arresto domiciliario nocturno de exdefensor jefe de Los Ángeles

Santiago, 16 de octubre 2025. Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno, más el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados, para el exdefensor jefe de Los Ángeles, Patricio Iván Gutiérrez Marinado.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno, más el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados, para el exdefensor jefe de Los Ángeles, Patricio Iván Gutiérrez Marinado.

En fallo dividido, la Quinta Sala del tribunal de alzada resolvió que la medida cautelar dictada por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles resulta proporcional y adecuada, dada la gravedad y pluralidad de los delitos imputados, pena probable y el hecho de haber obrado en grupo o pandilla.

Gutiérrez es acusado como autor de los delitos consumados de asociación delictiva, soborno, acceso indebido a información, violación de secreto con grave daño a la causa pública y lavado de activos. Ilícitos que habría ocurrido entre 2017 y 2024.

En el fallo, la Corte estableció que "se ha verificado que la investigación versa sobre una pluralidad de hechos que afectan diversos valores jurídicos, entre ellos la fe pública y la credibilidad del sistema judicial en la ciudad de Los Ángeles".

Esto dado que el imputado "en su calidad de defensor jefe de la Defensoría Penal Pública de Los Ángeles, durante años, compartió su clave personal en el sistema informático de dicha institución, permitiendo así el ingreso indebido de otros imputados en esta misma causa y que formaban parte del estudio jurídico integrado por su cónyuge y otros abogados, con lo cual se obtuvo acceso a información de causas secretas y/o reservadas en tramitación ante el Ministerio Público, procurándose ventajas para dichos litigantes".

Además, se señala que "intervino en el soborno de un funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, también con la finalidad de procurar ventajas indebidas para el estudio jurídico perteneciente a su cónyuge, actividades a partir de las cuales se obtuvieron utilidades que provenían de la comisión de los otros hechos más arriba señalados, adquiriendo el imputado diversos bienes y en la incorporación de fondos de dicho origen al patrimonio familiar conformado por él y su cónyuge".

Con estos antecedentes, la Corte compartió la resolución respecto a la medida cautelar contra Gutiérrez, afirmando que "resulta proporcional a la gravedad de los hechos anotados, su pluralidad, la sanción legal probable y el hecho de haber obrado en grupo o pandilla".