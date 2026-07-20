Confirman cinco víctimas fatales, mientras vuelven las lluvias en centro-norte

Coquimbo, 19 de julio de 2026. En la comuna de Coquimbo en el sector rural de Tambillos el Ejercito de Chile realiza el rescate de familias aisladas con maquinaria pesada debido a la activación de quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 20 Jul. (ATON) -

Además, reportó cinco lesionados, 1.950 damnificados principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío, 1.091 albergados concentrados en la Región Metropolitana y 33.246 aislados en Atacama y Coquimbo.

Tras el hallazgo del cuerpo del trabajador de CGE que se encontraba desaparecido en la Región del Maule, el Gobierno y Senapred subieron a cinco la cifra oficial de fallecidos por el sistema frontal que afecta al país entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

En el último balance, la directora nacional de Senapred, Alicia Cerián, confirmó que "fue encontrado en la comuna de Curepto, un trabajador que se encontraba justamente apoyando las labores de rehabilitación y de entrega de equipamiento a personas electrodependientes".

Con esto, añadió, las víctimas llegan a cinco fallecidos, cinco lesionados, 1.950 damnificados principalmente en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío, 1.091 albergados concentrados en la Región Metropolitana y 33.246 aislados en Atacama y Coquimbo.

Además, Cebrián informó 34 viviendas destruidas, 1.087 con daño mayor, 14.447 con daño menor y 1.429 con daño en evaluación.

NUEVO PULSO

Anoche, mientras se iniciaba un nuevo pulso de precipitaciones en la zona centro-norte, el Gobierno descartó por el momento declarar zona de catástrofe, solicitada especialmente por los alcaldes de las regiones de Atacama y de Coquimbo.

Al respecto, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, señaló que "hoy día los instrumentos que el gobierno está utilizando permiten atender esta fase de la emergencia , sostuvo la autoridad".

"Cuando tengamos en el día de mañana la afectación real que haya tenido esta emergencia, vamos a evaluar cuáles son los instrumentos más adecuados para la siguiente etapa, que es la reconstrucción, entre ellos un estado de catástrofe por condiciones climáticas", añadió.

En las regiones de Atacama y Coquimbo comenzó a llover con intensidad durante la noche, mientras que en la Región Metropolitana las lluvias son de intensidad normal a moderada.