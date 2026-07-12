Confirman que no hubo consumo de alcohol ni de drogas en atropello múltiple

Vina del Mar, 12 de julio de 2026. Personal de SIAT de Carabineros, del Servicio Medico Legal, y de servicios de emergencia, trabajan en el sector de la feria Caupolican, donde un accidente vehicular con atropello deja 6 fallecidos Sebastian - SEBASTIAN CISTERNA/ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

Tanto Carabineros como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmaron que el alcotest y narcotest aplicado al funcionario de Armada que causó la tragedia de Viña del Mar fue negativo, es decir, no hubo consumo de alcohol ni de drogas.

Tanto Carabineros como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmaron que el alcotest y narcotest aplicado al funcionario de Armada que causó la tragedia de Viña del Mar fue negativo, es decir, no hubo consumo de alcohol ni de drogas.

En primer lugar, el coronel Jorge Guaite, prefecto de Viña del Mar, expresó que "el examen respiratorio tuvo como resultado 0,0°, lo cual no hace presumir que no venía con algún grado de alcohol. Se desconocen los motivos (del accidente), si fue alguna falla mecánica".

Por su parte, el subsecretario Pavez señaló que "de acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponde aplicar, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo".

"El Gobierno va a prestar toda la colaboración, tal cual como lo ha dicho el Presidente, para que toda esta lamentable situación se esclarezca", añadió el subsecretario en una actividad junto al servicio de Migraciones.

El atropello múltiple ocurrió a las 09:00 horas de este domingo en la feria Caupolicán en avenida Alessandri. Seis personas resultaron fallecidas y otras siete heridas.