Confirman supuesto secuestro de joven en San Miguel y posterior liberación

Santiago 4 de agosto 2025. Polic a de investigaciones y carabineros realizan allanamiento por secuestros en la comuna de Independencia. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

Carabineros confirmó que está investigando las circunstancias de un presunto secuestro de un joven de 20 años, cometido anoche en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana. Por este hecho ya hay cuatro detenidos, dos hombre y dos mujeres, todos extranjeros

Carabineros confirmó que está investigando las circunstancias de un presunto secuestro de un joven de 20 años, cometido anoche en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana. Por este hecho ya hay cuatro detenidos, dos hombre y dos mujeres, todos extranjeros

Los hechos se iniciaron alrededor de las 21 horas en calle Brigadier de La Cruz, donde el afectado se reunió con desconocidos en una camioneta y luego fue subido a la fuerza al vehículo, lo que quedó registrado en las cámaras de seguridad y fue presenciado por varios testigos.

Posteriormente la madre recibió una llamada exigiendo rescate por una cantidad de dinero no revelada. La mujer se dirigió de madrugada al centro de Santiago, específicamente a Agustinas con General Barroso, donde entregó el dinero y consiguió la liberación de su hijo.

Todo esto fue monitoreado a la distancia por efectivos del OS9 de Carabineros que tras el pago del rescate llegaron hasta un domicilio en la comuna de Lo Prado, donde detuvieron a los cuatro sospechosos. Los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía ECOH Metropolitana.

El domicilio del joven es cercano al del empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro, de 84 años, secuestrado el 21 de abril pasado. Finalmente, fue liberado el miércoles 29 último.