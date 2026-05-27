Conmemoran los 100 años de la casa matriz del Banco de Chile con un sello postal

Santiago, 27 de mayo de 2026. Banco de Chile lanza sello postal conmemorativo a los 100 anos de la construccion de la casa matriz de la institucion bancaria Alejandro Balart/via Aton Chile - Alejandro Balart/Aton Chile

Santiago 28 May. (ATON) -

La emisión de estos 30.000 ejemplares fue realizada en conjunto por el Ministerio de las Culturas, la entidad financiera y CorreosChile y celebra el siglo de vida de este inmueble que abrirá nuevamente las puertas de su Casa Matriz durante el Día del Patrimonio.

Como parte de las actividades del Día del Patrimonio, que se realizará el próximo 30 y 31 de mayo, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga encabezó ceremonia de emisión de un sello postal para conmemorar el centenario de la construcción de la emblemática Casa Matriz de Banco de Chile.

En la actividad, en la que también participaron los gerentes del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger y de CorreosChile, Ignacio Liberman, además del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se mostró la pieza filatélica, impresa por la Casa de Moneda de Chile, que muestra la fachada principal del edificio bancario.

El sello postal tiene una tirada de 30.000 ejemplares, cada uno con un valor de $1.000. La composición utiliza una ilustración original de Mario Rojas Torrejón, sobre la cual se trazaron líneas que evocan un plano arquitectónico, acompañadas por el monograma institucional de Banco de Chile.

Este edificio no es solo una obra arquitectónica de valor incalculable. Es también parte de la historia urbana, económica y cultural de nuestro país. Desde hace un siglo, esta Casa Matriz forma parte del paisaje del centro de Santiago, acompañando la vida cotidiana de generaciones de chilenos , dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.

Y agregó que este sello postal tiene además un valor simbólico muy especial. Pone en circulación la historia de este edificio y proyecta su imagen más allá de sus muros, recorriendo Chile y llegando incluso fuera de nuestras fronteras .

El gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, en tanto, aseguró que este sello no es solo una pieza filatélica. Es un símbolo. Un reconocimiento a la arquitectura, al patrimonio urbano y al rol que las instituciones pueden desempeñar en la construcción de una historia compartida .

Agradecemos profundamente a CorreosChile por este gesto que proyecta nuestra Casa Matriz más allá de sus muros y la pone en circulación por todo el territorio nacional, y también fuera de él , destacó Ebensperger.

Ignacio Liberman, gerente general de CorreosChile destacó que esta emisión postal tiene un valor especial, porque no solo conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile, uno de los edificios más emblemáticos del casco histórico de Santiago, sino que también releva el compromiso compartido que tenemos con la puesta en valor del patrimonio y del centro de Santiago, preservando espacios que forman parte de la historia y la identidad del país .

Estamos muy felices de ser parte de esta celebración, que permitirá llevar este hito a todo el país, así como también seguir conectando a las personas con su patrimonio y su historia , agregó la máxima autoridad de correos.

En tanto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que estamos muy contentos de celebrar los 100 años de este emblemático edificio, una verdadera joya arquitectónica del centro de Santiago, pero también de celebrar a un vecino histórico y su voluntad de permanecer en el corazón de la comuna .

Ese compromiso con el centro es muy valioso, especialmente en un momento en que estamos trabajando para recuperar el patrimonio, revitalizar nuestros barrios y volver a llenar de vida el casco histórico. Además, este fin de semana tendremos más de 70 actividades gratuitas en el marco del Día del Patrimonio, invitando a las familias a reencontrarse con la historia y la cultura de Santiago , finalizó Desbordes.