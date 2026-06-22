En consejo de gabinete, Kast advierte que el invierno genera problemas de empleo

Santiago 22 de junio 2026. El Presidente de la Rep blica, Jose Antonio Kast, encabeza el quinto Consejo de Gabinete. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 22 Jun. (ATON) -

"Hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, que están solicitando todo el tema de análisis medioambiental, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades", señaló el mandatario.

El Presidente José Antonio Kast advirtió que la llegada del empleo genera problemas en el empleo, por lo que llamó a sus ministros a analizar "con mucha responsabilidad" el plan de invierno que apunta al tema laboral.

Al inicio del consejo de gabinete, este lunes en la mañana en La Moneda, el mandatario señaló que "son ya 100 días, como todos sabemos, bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras".

"Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en temas de reconstrucción, que van a ser relevantes en temas de inversión, pero sobre todo en una de las áreas que nos va a ocupar más en este consejo de gabinete, que es el empleo", añadió.

"Hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, que están solicitando todo el tema de análisis medioambiental, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades", agregó.

En ese sentido, señaló que "le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar".