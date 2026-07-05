Constanza Martínez acusó "un debate lleno de mentiras" por la megarreforma

Santiago 1 de julio 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara se re ne con los presidentes de los partidos pol ticos del oficialismo.. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

Sobre el plan de reconstrucción advirtió que "si no cambian algunos aspectos fundamentales, van a tener una oposición dura". Dijo que el FA está llano a bajar el impuesto de primera categoría, siempre que incluya compensaciones. "Tiene que ser sin letra chica", sostuvo.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, valoró la apertura al diálogo que ha mostrado el Gobierno por la megarreforma, pero advirtió que si no cambian algunos aspectos fundamentales, van a tener una oposición dura".

Hemos ofrecido una mirada crítica sobre esta megarreforma. Primero, que se planteó como una reforma de reconstrucción y que tuvimos que decirle al país que se trataba de una reforma tributaria, que era muy regresiva y que tenía como principal objetivo el reducir los impuestos a quienes hoy día tienen más dinero en desmedro de quienes tienen menos y eso se tildó de un populismo", aseguró Martínez en entrevista con Estado Nacional de TVN.

Y agregó que "ha sido bien claro como organismos autónomos han venido a reforzar esa idea. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) planteó la preocupación sobre nueve puntos sobre esta reforma que no han sido contestados por el actual oficialismo y además en una discusión del gobierno, que ha sido muy, muy cerrada a cualquier persona que piense distinto".

Hemos presentado propuestas, hemos dicho la idea de que la sala universal no vaya a los fondos del seguro de cesantía, ni tampoco tome los elementos de los propios trabajadores; hemos ofrecido también una lectura sobre cómo podemos mejorar en aspectos de empleo con el seguro, en el fondo, no usando esta nueva estrategia, sino usando también el subsidio unificado del empleo, que es algo que ya se aprobó durante el gobierno pasado con mucha transversalidad", agregó la líder del FA.

Y aseguró que "esperamos que ojalá en esta nueva fase, el gobierno se abra a debatir, pero sí, a que si no cambian algunos aspectos fundamentales de la reforma van a tener una oposición dura".

La presidenta del Frente Amplio aseguró que su partido podría aceptar una baja en el impuesto de primera categoría, siempre que venga con compensaciones. "Eso es algo esencial, porque lo que estamos pensando es que el equilibrio fiscal se cumpla", aseguró.

"Tiene que ser sin letra chica (...) tiene que ver con que nuestra carga impositiva sea justa y por lo tanto, quienes tienen más dinero, aporten justamente y no menos que los que tienen menos todavía", señaló.

Y acusó que "hemos tenido un debate que lamentablemente ha estado lleno de mentiras y eso no ha sido una cuestión que hemos instaurado nosotros, sino que ha instaurado el gobierno con mucha claridad".

Nosotros siempre estamos disponibles a revisar los temas. El punto es que lo que a mí me parece complicado acá, es que se diga que el problema de empleo en Chile se produce por las 40 Horas. Eso creo que es falso. Lo que sí uno puede ver es qué efectos ha tenido esa política pública en particular", finalizó Constanza Martínez.