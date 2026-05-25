Contraloría alerta por riesgos en compras de terreno por personas con doble naci

Valparaiso, 5 de septiembre 2025 Confusam Valparaiso denuncia a la alcaldesa Macarena Ripamonti, y a la Corporacion Municipal de Vina del Mar, por irregularidades administrativas y manipulacion presupuestaria, en la Contraloria Regional de Valparaiso - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

Una adquisición de tierras en Futaleufú, en la Región de Los Lagos, llevó al organismo fiscalizador a advertir sobre este tipo de procesos cuando los dueños de empresas tienen tal condición, siendo una de ellas de países limítrofes.

La Contraloría Regional de Los Lagos advirtió acerca de una serie de riesgos luego de la adquisición de terrenos en la zona fronteriza en la comuna de Futaleufú.

Fueron fiscalizadas dos escrituras públicas firmadas en 2016 por las sociedades Inversiones Talavera Limitada e Inversiones Rumbo Sur SpA, en las que se detalla la compra de 448 hectáreas en el sector de Lago Lonconao, sin consignar las nacionalidades de los integrantes de las sociedades.

Según el Ministerio de Bienes Nacionales, por razones de interés nacional se impide de forma expresa a los nacionales de países limítrofes adquirir el dominio o los derechos de bienes raíces situados total o parcialmente en zonas fronterizas chilenas.

La prohibición se extiende a las sociedades o personas jurídicas con sede principal en el país limítrofe, o cuyo capital pertenezca en un 40% o más a nacionales del mismo país o cuyo control esté en manos de nacionales de esos países.

Aún con esos antecedentes, el representante legal de la empresa aludida declaró bajo fe de juramento que dichas sociedades no pertenecían ni estaban en manos de ciudadanos de países limítrofes con Chile.

Pero según el Servicio de Impuestos Internos, un 32% de esta corresponde a una participación de ciudadanos argentinos.

Si bien ese porcentaje no vulnera lo indicado en la ley, la Contraloría consideró que la declaración puede eventualmente revestir carácter de delito, por lo que envió los antecedentes al Ministerio Público.

DOBLE NACIONALIDAD

Asimismo, fue remitida una copia del oficio a los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Bienes Nacionales, y también a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado.

Ello se hizo para que esos organismos, dentro sus respectivas atribuciones, dispongan los controles necesarios para el cabal cumplimiento de las normas en estas materias.

Es que existe el riesgo que de que compradores con doble nacionalidad adquieran terrenos fronterizos omitiendo tener, al mismo tiempo, la ciudadanía de un país limítrofe, vulnerando así la normativa vigente en Chile.