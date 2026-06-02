Contraloría apercibe a 15 alcaldes por no actualizar sus Declaraciones de Intere

Chile.- Contraloría alerta por riesgos en compras de terreno por personas con doble naci - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

La advertencia del organismo fiscalizador fue emitida el 27 de mayo y a los ediles se les dieron diez días hábiles para que cumplan con la norma.

Como parte de su proceso de revisión y control de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), la Contraloría General de la República apercibió a partir del miércoles 27 de mayo a quince alcaldes de distintas zonas del país.

Tal acción del organismo que dirige Dorothy Pérez se debe a que los jefes edilicios no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones.

A través de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de diez días hábiles para que presenten en regla sus DIP.

En caso de que se mantenga el incumplimiento, el organismo fiscalizador iniciará los procedimientos sancionatorios formales, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

Esa misma norma legal señala las sanciones a las que se exponen quienes incumplan el apercibimiento efectuado por la Contraloría.

Las penas van desde una multa de entre 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM, que en junio tiene un valor de $71.506) o, incluso, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin regularizar su DIP.

Los alcaldes apercibidos corresponden a las siguientes comunas:

Rabindranath Acuña Olate, Municipalidad de San Rosendo, Región del Biobío.

Carlos Correa Miños, Municipalidad de Empedrado, Región del Maule.

Alejandro Cuminao Barro, Municipalidad de Melipeuco, Región de La Araucanía.

Patricio Fernández Alarcón, Municipalidad de Cabo de Hornos, Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Juan Galdames Carmona, Municipalidad de Rinconada, Región de Valparaíso.

Emilio González Burgos, Municipalidad de Los Muermos, Región de Los Lagos.

Víctor Hugo González Rodríguez, Municipalidad de Los Sauces, Región de La Araucanía.

Guillermo Martínez, Municipalidad de Toltén, Región de La Araucanía.

Roberto Pérez Catalán, Municipalidad de San José de Maipo, Región Metropolitana.

Adriana Rivera Vega, Municipalidad de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

Fernando Rodríguez Larraín, Municipalidad de Santo Domingo, Región de Valparaíso.

Rolando Silva, Municipalidad de Quintero, Región de Valparaíso.

Orlando Vargas Pizarro, Municipalidad de Arica, Región de Arica y Parinacota.

Jaime Vásquez Castillo, Municipalidad de Lota, Región del Biobío.

Felix Vita Manquepi, Municipalidad de Alto Biobío, Región del Biobío.