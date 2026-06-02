Contraloría constató graves fallas de seguridad en la cárcel de Coyhaique

Valparaiso, 26 de mayo 2026 Dependencias del Complejo Penitenciario de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

El portón de acceso vehicular y peatonal a dicho recinto penal se encontraba completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada. Además, en la garita dispuesta para controlar el acceso no se encontraba ningún funcionario de Gendarmería resguardando el acceso.

Como parte del plan nacional de fiscalización a recintos penitenciarios que lleva a cabo la Contraloría General, un equipo de la sede regional de Aysén detectó graves falencias de seguridad al realizar una inédita inspección simultánea de noche y hasta la madrugada, a tres centros penitenciarios de la capital regional Coyhaique y dos de Puerto Aysén.

El programa de trabajo, que hasta ahora ha permitido revisar en terreno el funcionamiento de 70 recintos penales de todo el país, poniendo como foco el control del funcionamiento de dichos recintos y la rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos de incautación de sustancias ilícitas y especies prohibidas, así como la asistencia y el cumplimiento de la jornada, entre otras materias.

Así, la inspección materializada este fin de semana, estuvo, encabezada por el Contralor Regional, Ricardo Hevia, se concretó desde las 22:00 horas del sábado 30 de mayo y hasta las 02:30 horas del domingo 31.

El equipo regional se presentó sin aviso previo en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Coyhaique, así como en otros recintos penales de la región, para efectuar diversas validaciones sobre seguridad, control y asistencia del personal de las unidades penales.

Apenas iniciada la visita el equipo fiscalizador se constató que el portón de acceso vehicular y peatonal a dicho recinto penal se encontraba completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada.

Además, en la garita dispuesta para controlar el acceso no se encontraba ningún funcionario de Gendarmería de Chile resguardando el acceso, situación que ya había sido objetada por la Contraloría en marzo de 2025.

SUMARIO ADMINISTRATIVO

Así, y aunque el propósito de la visita es efectuar una auditoría, que contempla una serie de procesos administrativos, ante la gravedad y urgencia del hallazgo, la CGR ofició durante esta jornada a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que se instruya un sumario administrativo y se tomen de inmediato las medidas correctivas que correspondan.

Si bien la acción de la CGR se ajusta a la gravedad de lo constatado, el proceso de fiscalización en esta unidad penal continúa, para revisar otras materias.

El plan de trabajo auditor también incluyó -esa misma noche, en la madrugada- la visita al Centro de Cumplimiento Penitenciario y a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, ambos de Coyhaique.

Asimismo, los fiscalizadores se constituyeron en el Centro de Detención Preventiva y en el Centro de Estudio y Trabajo Valle Verde, ambos de Puerto Aysén.

El plan nacional de fiscalización de la CGR en cárceles ha permitido efectuar un riguroso control en 70 centros penales de todo Chile y, como se señaló previamente, también contempla otro tipo de acciones.

Entre ellas, destaca que la CGR ha retirado desde Gendarmería múltiples sumarios administrativos que llevaban muchos años de tramitación -incluso algunos cerca de prescribir-, con el objetivo de establecer las responsabilidades administrativas.

Estas situaciones se vinculan, fundamentalmente, a situaciones como fugas de reos y consumo de drogas dentro de los recintos, entre otras situaciones irregulares.