Contraloría no pudo determinar terreno que ocupará "ampliación" de Santiago 1

Chile.- Tribunal ordena reubicar a 83 reos de Santiago 1 tras acoger amparo del INDH - Diego Martin

Santiago 4 Jun. (ATON) -

De acuerdo a la CGR, esta aclaración es relevante para establecer si la iniciativa corresponde a una ampliación del recinto o la construcción de uno nuevo, lo que debería ser sometido a otras exigencias de la Ley N°21.636.

La Contraloría General de la República no pudo determinar si la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 se proyecta sobre el mismo predio en que está emplazado, o en un terreno distinto.

El pronunciamiento de la CGR aborda el decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, para aprobar la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

De acuerdo a la CGR, esta aclaración es relevante para establecer si la iniciativa corresponde a una ampliación del recinto o la construcción de uno nuevo, lo que debería ser sometido a otras exigencias de la Ley N°21.636.

Adicionalmente, no se advierten las razones para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, relativos a los usos de suelo que no están vinculados con el proyecto.

Finalmente, el oficio consignó que para el trámite de toma de razón no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana que pretende modificar el referido decreto N° 15, dificultando el estudio de la situación de esos inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa.

El oficio de la CGR fue despachado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo; al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; al Gobierno Regional de la Región Metropolitana y a la Municipalidad de Santiago.

El alcalde Mario Desbordes afirma que se trata de una nueva cárcel en terrenos distintos a Santiago 1, por lo cual rechaza el proyecto. Para el Ministerio de Justicia, se trata de una ampliación de Santiago 1, por lo cual no requiere medidas especiales.