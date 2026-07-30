Contraloría suspende a directora jurídica de Valparaíso por no responder oficios

Santiago 23 de junio 2025. Fotografias referenciales de la Contraloria General de la Republica ubicada en la comuna de Santiago. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 30 Jul. (ATON) -

Esta medida se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra de los informes requeridos por la CGR, período durante el cual el municipio deberá suspender el pago total de remuneraciones de la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso.

La Contraloría General de la República (CGR) decretó la suspensión de funciones de la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, debido al reiterado incumplimiento de su obligación de responder a diversos informes solicitados por el organismo de control.

Esta medida, que rige a contar de ayer, se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra de los informes requeridos por la CGR, período durante el cual el municipio deberá suspender el pago total de remuneraciones a dicha funcionaria.

La resolución de la CGR se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N°10.336, que faculta al Contralor General para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario, y establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos .

La Contraloría reiteró la importancia de cumplir con los mecanismos de reporte establecidos, los que resultan fundamentales para asegurar la transparencia, control y correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública.