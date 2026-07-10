Coordinador Eléctrico Nacional enciende luces de alerta ante retraso de lluvias

La empresa Transelec respondió a través de una carta al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), quien la semana pasada los aludió directamente por su responsabilidad en la demora de la reposición de la energía eléctrica en el megaapagón del 25 de febrero -

Santiago 10 Jul. (ATON) -

Según un informe del CEN, este retraso afecta particularmente las zonas del país donde se encuentran emplazadas las centrales hidroeléctricas, a lo que se suma la indisponibilidad de algunas unidades generadoras relevantes.

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) publicó un informe que evalúa las condiciones de operación del Sistema Eléctrico Nacional para los próximos 12 meses bajo distintos escenarios hidrológicos y operacionales de disponibilidad de generación y transmisión.

Los resultados muestran que, en condiciones normales de operación, no se verifica una condición de déficit sistémico de energía. Sin embargo, se identifican escenarios de mayor exigencia operacional en materia de abastecimiento, dado que, a pesar de los pronósticos de invierno lluvioso producto del fenómeno de El Niño, ha habido un retraso en el inicio del período de precipitaciones.

Según el informe, este retraso afecta particularmente las zonas del país donde se encuentran emplazadas las centrales hidroeléctricas, a lo que se suma la indisponibilidad de algunas unidades generadoras relevantes.

Además, el análisis incorpora los resultados de un estudio sobre la logística de reposición del diésel para generación eléctrica.

El estudio de seguridad analiza escenarios que podrían generar condiciones de estrechez en el abastecimiento, particularmente, si concurren simultáneamente contingencias de alto impacto, como indisponibilidades adicionales de generación o transmisión, o bien falta de gas natural. Asimismo, se observa la necesidad de que las centrales generadoras dispongan de combustibles para generación eléctrica, específicamente, de gas natural y diésel.

Respecto del extremo sur del Sistema Eléctrico Nacional, por labores de mantención entre agosto y enero próximos no estará disponible una unidad de la Central Canutillar, equivalente al 50% de su capacidad total. En esa zona del país se ha registrado la persistencia de condiciones hidrológicas desfavorables, situación que es monitoreada permanentemente.

Frente a este escenario, el CEN reforzará las acciones necesarias que favorezcan la disponibilidad de generación, transmisión y sistemas de almacenamiento, entre las que destacan:

Monitoreo permanente de la disponibilidad de gas natural para generación por parte de las empresas.

Monitoreo permanente de los niveles de stock y reposición de diésel de las empresas.

Gestión de la energía embalsada en centrales hidroeléctricas.

Coordinación de los programas de mantenimiento para minimizar restricciones al sistema.

Monitoreo de la puesta en servicio de nuevos proyectos de generación, transmisión y almacenamiento para aumentar la disponibilidad de recursos en el sistema.

El Coordinador Eléctrico Nacional monitorea permanentemente las condiciones que influyen en el abastecimiento del sistema, a través de herramientas como pronósticos en las cuencas de generación hidroeléctrica, la entrada en servicio de nuevos proyectos que contribuiría a mejorar las condiciones del sistema y disponibilidad de combustible en centrales termoeléctricas.

El Coordinador Eléctrico Nacional está encargado de coordinar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, que va entre Arica y Chiloé, con una extensión de más de 3.100 kilómetros de longitud. Fue creado por la Ley 20.936 como una Corporación Autónoma de Derecho Público sin fines de lucro, encargado de velar por la operación segura, a mínimo costo y con acceso abierto del sistema, entre otras funciones.