Coquimbo Unido aleja a Limache de los puestos de avanzada

Futbol, Deportes Limache vs Coquimbo Unido. Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Deportes Limache Marcos Arturia, centro, disputa el balon con Gonzalo Flores de Coquimbo Unido durante el partido de la Liga de Primera realizado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El cuadro pirata derrotó a domicilio a la escuadra de Víctor Rivero.

Definitivamente Limache ha perdido fuerza en la parte final de la primera rueda de la Liga de Primera.

La escuadra que dirige Víctor Rivero que llegó a ser puntero del torneo, ha sufrido cuatro derrotas en forma consecutiva, lo que lo aleja de los puestos de avanzada.

El último golpe lo sufrió este domingo como local al caer con el sólido Coquimbo Unido por 3-2.

La temprana apertura de la cuenta por parte de Vicente Álvarez, quien supo aprovechar una desinteligencia en el fondo de los piratas, pareció que enrielaría el encuentro en favor de los dueños de casa que, en esos primeros minutos estaban mejor asentados en la cancha.

Pero el encuentro cambió de cariz a los 21 cuando el árbitro Manuel Vergara, apoyado por el VAR, expulsó al lateral limachino Yerko González.

Eso no sólo provocó un desacomodo táctico a los locales, sino que alentó a Coquimbo Unido a ir en busca del empate que consiguió antes del término de los primeros 45 minutos con un desafortunado autogol de Alfonso Parot.

Al inicio de la segunda etapa los piratas dieron el golpe con una anotación de Alejandro Camargo, pero Gonzalo Saso pudo mantener a Limache en el partido al conseguir el empate.

Pero no bastó.

Coquimbo supo aprovechar el hombre de más y mediante un cabezazo de Nicolás Johansen obtuvo los tres puntos ante un rival que parece ya no ser el de antes.

Limache (2)

Claudio González; Yerko González, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; César Fuentes (Facundo Marín, 88 ), Misael Llantén (Joaquín Montecinos, 78 ); Jean Meneses; Vicente Álvarez (Carlos Morales, 46 ), Marcos Arturia (Gonzalo Sosa, 46 ) y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Coquimbo Unido (3)

Gonzalo Flores; Dylan Escobar, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo (Martín Mundaca, 81 ), Salvador Cordero; Pablo Rodríguez (Benjamín Chandía, 54 ); Cristián Zavala (Luis Riveros, 81 ), Nicolás Johansen y Alejandro Azócar (Dylan Glaby, 65 ). DT: Hernán Caputto.

Liga de Primera (Fecha 14).

Estadio: Lucio Fariña.

Goles: Vicente Álvarez (L, 9 ), autogol de Alfonso Parot (CQ, 38 ), Alejandro Camargo (CQ, 49 ), Gonzalo Sosa (L, 54 ) y Nicolás Johansen (CQ, 61 ).

Expulsados: Yerko González (L, 21 ) y Benjamín Gazzolo (CQ, 88 ).

Público: 2.254 personas.

Árbitro: Manuel Vergara.