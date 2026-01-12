Cordero advierte que personas ajenas a megatoma buscaban alterar orden público

San Antonio, 12 de enero 2026 Pobladores realizan barricadas durante el operativo de desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela Juan Gonzalez/ Aton Chile - JUAN GONZALEZ/ ATON CHILE

El proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio, confirmado por un fallo de la Corte Suprema, comenzó esta mañana con incidentes que marcaron la primera jornada.

En un punto de prensa acompañado por otros secretarios de Estado, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la situación y relativizó la magnitud de los hechos.

Consultado por el origen de las barricadas y desórdenes, Cordero precisó: "Tenemos antecedentes de que personas ajenas a la toma tenían por propósito alterar el orden público". Y agregó que la verificación de esa información dependerá de las detenciones que se realicen: "Si son efectivamente ajenos a la toma, va a ser un asunto que vamos a verificar en la medida en que se lleven a cabo las detenciones, pero es información respecto a la cual las policías eran uno de los escenarios que nosotros teníamos al efecto".

"Los inicios de los desalojos suelen provocar conflictos similares a los que ustedes han visto el día de hoy. ¿Han sido extraordinarios en relación al desalojo anterior? La respuesta es no", señaló, destacando que la cuadrícula prevista para esta jornada pudo ser tomada sin inconvenientes.

El ministro adelantó que el operativo continuará en los próximos días: "Existe, por lo tanto, la programación tanto para mañana y pasado mañana de las dos cuadrículas adicionales que se deben desalojar. Nosotros tenemos información previa que está vinculada a sujetos que probablemente podían obstaculizar o manifestar resistencia al desalojo. No ha sido mayor aquel que nosotros teníamos evaluado".