Chile.- Cordero desmintió a Kast por alza en cifras de delincuencia en anterior Gobierno

Viña del Mar 11 de Febrero 2026 El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el director (s) de Carabineros, General Inspector, Rodrigo Espinoza y la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti, encabezaron el hito de instalación de la primera - MANUEL LEMA/ATONCHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El exministro de Seguridad se refirió, además, al anuncio de Kast de un registro de vándalos: "Tener un registro de estas características para retirar beneficios o para condicionar es un asunto que yo creo que tiene que ser estudiado con un poco más de atención".

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, desmintió al Presidente José Antonio Kast quien en la Cuenta Pública aseguró que todos los índices de delincuencia subieron, durante el Gobierno de Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Pauta, manifestó que, luego de indicadores muy complejos en los años 2021-2022, la gestión del presidente Boric en materia de seguridad se tradujo en la primera política contra el crimen organizado, en una destinación de recursos históricas en materia de seguridad y en la promoción conjuntamente con la oposición de acuerdos legislativos significativos .

El resultado de eso, además de la nueva reestructuración del ecosistema de seguridad pública, el delito de homicidio que estaba en 6,8 cada 100.000 habitantes bajó a 5,4, los eventos de violencia en la macro zona sur bajaron un 80%, los ingresos irregulares en la Macrozona Norte bajaron cerca de un 50% y además de eso dejó consolidado un ecosistema de seguridad institucional muy clave , expresó.

Destacó que "un gobierno que recibió una situación muy conflictiva en el país, por lo menos en materia de seguridad, pudo abordar esa situación con bastante pragmatismo, entregar una institucionalidad robusta e indicadores a la baja, que nosotros esperamos que siga por esa misma vía esta administración".

REGISTRO DE VÁNDALOS

En la entrevista, Luis Cordero se refirió, además, al anuncio de Kast de un registro de vándalos: "Tener un registro de estas características para retirar beneficios o para condicionar es un asunto que yo creo que tiene que ser estudiado con un poco más de atención".

Explicó que en nuestro país no se puede sancionar con la pérdida de derechos previsionales, la Constitución lo prohíbe, quitar la PGU, por ejemplo, eso por cierto es desproporcionado".

Varias de estas cosas tienen precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que podríamos estar desviando la atención cuando lo relevante, insisto, son incivilidades , aseguró Cordero.

El exministro de Gabriel Boric agregó que uno de los factores que genera mayor temor después de los delitos violentos son las incivilidades. Lo clave para abordar incivilidades tiene que ver con cuáles son los mecanismos ejecutivos para que los infractores se persuadan de no seguir cometiendo eso .

Yo creo que cuando hablamos de ese registro de vándalos, en verdad debiéramos volver a analizar lo que yo creo que es genuinamente importante, que es cómo abordamos las incivilidades que son muy disruptivas y generan mucho temor en la población , aseveró.

VALORÓ CAMBIOS EN MINISTERIO

El extitular de Seguridad comentó, asimismo, los cambios en la cartera: Los dos nuevos subsecretarios, pero particularmente en el caso de la subsecretaria Giannini, es una buena noticia, es una persona que además conoce el sector, pero sobre todo conoce bastante la evidencia empírica", comentó.

Y agregó que yo creo que la evidencia empírica es muy relevante para poder tomar decisiones las más eficaces posibles, y no simplemente un argumento que es un anuncio .

Las libertades de nombramiento y promoción son exclusivas del Presidente, pero los dos nuevos subsecretarios, yo tengo buenas referencias de él, en el caso de Pilar Giannini en particular, es una persona que es muy reconocida entre sus pares, y solo espero que les vaya muy bien , añadió el exministro.