Cordero: La izquierda debe sentirse orgullosa de su ciclo en seguridad

Santiago, 19 de diciembre 2025. Voceria en el Palacio de la Moneda luego del Consejo de Gabinete. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El exministro de Seguridad de Gabriel Boric destacó que la administración impulsó "el ciclo legislativo más importante en materia de seguridad", con 74 leyes aprobadas, y advirtió que la izquierda comete un error si considera este tema como un asunto exclusivo de la derecha.

El exministro de Seguridad de Gabriel Boric, Luis Cordero, defendió el legado de su gestión en la materia y afirmó que la administración anterior impulsó "el ciclo legislativo más importante en materia de seguridad".

Lo miraría a partir de los resultados. La administración del expresidente Boric tuvo el ciclo legislativo más importante en materia de seguridad: fueron 74 leyes significativas, fruto de la convicción del presidente y de los acuerdos entre el gobierno y la oposición , aseguró Cordero en entrevista con La Tercera.

Y agregó que me siento orgulloso de esos acuerdos. En tiempos de discursos divisionistas, el país logró grandes consensos en seguridad. Estos no solo implicaron aumentos de penas y cambios procesales, sino también una transformación del Estado .

Chile enfrentó un contexto complejo fortaleciendo el Estado de Derecho, no el autoritarismo. Se entregaron más herramientas al Ministerio Público, más recursos a las policías y se perfeccionaron los instrumentos tecnológicos. El gran desafío ahora es la gestión , destacó el exministro.

Y aseguró que la izquierda tiene que sentirse orgullosa de lo que hizo. Es un error considerar que la seguridad es simplemente un asunto de la derecha. El mundo progresista debe entender que en ella se juegan el bienestar futuro y la cohesión social .

Los más afectados por la inseguridad no son quienes tienen más recursos, sino los más vulnerables. Si la izquierda y la centroizquierda tienen una vocación distributiva, no hay nada más distributivo que proveer seguridad como bien público , añadió Cordero.

El extitular de Seguridad reconoció que muchas de las medidas adoptadas durante su gestión hicieron ruido en la izquierda: Sí, por cierto. La discusión sobre entregar más atribuciones a las policías siempre es relevante. Pero cuando uno asigna mayores responsabilidades a las policías, los fiscales o los jueces, también los somete a un mayor escrutinio , afirmó.

Esta administración entendió que para abordar la responsabilidad penal juvenil el debate no consiste en reducir la edad, sino en focalizarse en el comienzo de las carreras criminales. Ese es el pragmatismo de gobernar. Uno puede tener la convicción de sus ideas, pero también gobierna con realismo y atendiendo al contexto en el que debe tomar decisiones , aseguró.

En la entrevista, a la exautoridad se le consultó por su visión sobre el pensamiento del Gobierno de Kast, a lo que aseguró que soy de los que creen que, en rigor, el arribo de Kast a la Presidencia es el arribo del gremialismo de los años 70 y 80 en Chile .

En algún sentido, esta es la legitimación electoral del gremialismo. Entenderlo de esa manera permite comprender mejor nuestros debates y no confundirnos importando una discusión como si se tratara de Orbán o de Vox en España. Las claves del debate político, de las políticas públicas y del debate constitucional se entienden mejor a partir de eso. Tiene más que ver con Chacarillas que con Hungría , explicó el exministro.

Y agregó que la discusión sobre la ultraderecha es relevante, porque esas fuerzas atacan las instituciones, las deslegitiman y descalifican su función. De esa deslegitimación se derivan sus discursos de sustitución autoritaria. Coincido con el exembajador Juan Gabriel Valdés: no veo indicios de ataques contra las instituciones por parte de esta administración .

Este gobierno reivindica el gremialismo histórico, pero en un contexto en el que el Chile de hoy no es aquel sobre el cual se construyó el gremialismo , afirmó Cordero y advirtió que, si Kast cree que está gobernando la sociedad chilena de los años 80, probablemente cometerá un error muy grande .