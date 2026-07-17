Corredores de seguros explican pasos a seguir si viviendas sufren daños

Penco, 16 de julio de 2026 Pescadores del sector Cerro Verde Bajo, intentan rescatar sus botes que son arrastrados por la la marea que ingreso hasta la calle. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

"En este tipo de eventos climáticos es fundamental actuar con rapidez, pero también con información. Muchas personas no conocen el alcance de su póliza ni los plazos para denunciar un siniestro, y eso puede afectar el proceso de indemnización", advierten.

La Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile (Acoseg) hizo un llamado a la ciudadanía a revisar las coberturas de sus seguros y conocer los pasos a seguir en caso de sufrir daños en viviendas producto del sistema frontal.

"En este tipo de eventos climáticos es fundamental actuar con rapidez, pero también con información. Muchas personas no conocen el alcance de su póliza ni los plazos para denunciar un siniestro, y eso puede afectar el proceso de indemnización. Por eso recomendamos revisar las coberturas junto al corredor de seguros antes de que ocurra una emergencia", explica Esteban Geoffroy, director de Acoseg.

El experto agrega que, una vez ocurrido un siniestro, lo primero siempre debe ser resguardar la integridad de las personas. "Después es muy importante registrar los daños mediante fotografías o vídeos y contactar cuanto antes al corredor o a la compañía de seguros para realizar la denuncia dentro de los plazos establecidos. Esa rapidez facilita la evaluación y agiliza la respuesta", enfatizó.

Desde Acoseg entregaronn una serie de recomendaciones para enfrentar adecuadamente este tipo de emergencias:

- Priorizar la seguridad: Si existen riesgos eléctricos, estructurales o de inundación, evacuar el lugar si es necesario y contactar a los servicios de emergencia.

- Registrar todos los daños: Tomar fotografías y videos de los daños desde distintos ángulos y elaborar un listado de los bienes afectados.

- Denunciar el siniestro lo antes posible: Contactar a su Corredor de Seguros o directamente a la Compañía. En la mayoría de los casos, basta con el RUT del asegurado para identificar la póliza.

- Revisar las coberturas: Es importante verificar junto al Corredor qué daños están cubiertos, los deducibles y las exclusiones. Por ejemplo, las filtraciones de agua lluvia normalmente no cuentan con cobertura si no existe previamente un daño en la techumbre o en los muros provocado directamente por la acción del viento.

- Reparaciones de emergencia: Si las condiciones lo permiten, efectuar medidas provisorias para evitar que el daño aumente, conservando siempre los comprobantes de los gastos realizados.

Además, Acoseg explicó que el corredor de seguros cumple un rol fundamental antes, durante y después de una emergencia, ya que asesora al asegurado respecto de las coberturas contratadas, orienta durante la denuncia del siniestro y acompaña todo el proceso hasta la resolución del caso.

"Muchas veces las personas recuerdan su seguro recién cuando ocurre una emergencia. Sin embargo, el mejor momento para entender qué cubre una póliza es antes de necesitarla. Un Corredor entrega esa asesoría personalizada y ayuda a evitar errores que pueden retrasar o incluso afectar una indemnización", concluyó Esteban Geoffroy.