Corte confirma prisión preventiva de dos "coyotes" que ingresaron a 15 migrantes

Cientos de migrantes Venezolanos, Colombianos y Haytianos se encuentran varados en la frontera de Chile y Perú, esperando ingresar al Perú. Las autoridades del vecino país, indican que las personas no cuentan con la documentación correspondiente. Fotos - Patricio Banda/Aton Chile

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El fallo del tribunal de alzada de Arica establece que "existen dos testigos presenciales que identifican a los encartados como coyotes , por lo que existen antecedentes e indicios suficientes para cumplir el referido requisito".

La Corte de Apelaciones de Arica confirmó la prisión preventiva de Andrés Alejandro Méndez Gómez y Jesús Francisco Marcano Lugo, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de tráfico de migrantes, cometido en el sector fronterizo con Perú.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Arica, al compartir que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fallo establece que "existen dos testigos presenciales que identifican a los encartados como coyotes , por lo que existen antecedentes e indicios suficientes para cumplir el referido requisito".

Agrega que "tratándose de extranjeros sin residencia regular en el país, evidentemente existe un peligro de fuga y también dada la pena asignada al delito, un peligro para la seguridad de la sociedad".

Según el ente persecutor, a las 16 horas del 20 de junio de 2026, personal del Ejército ubicado en las inmediaciones del Complejo Fronterizo Chacalluta, detectó a un total de 15 personas mayores de edad, 13 venezolanos y un colombiano, en el Hito N°9 transitando por un paso no habilitado, quienes fueron trasladados a la oficina de la PDI ubicada en el paso aduanero.

En el lugar, relataron que en la ciudad de Tacna contactaron a una agencia de traslado de personas a Arica previo pago de 190 dólares para ingresar a territorio nacional evadiendo los controles y sindicaron a ambos imputados como los "coyotes" que los conducirían por el desierto.

Con los datos aportados por las víctimas, a las 19:55 horas se detuvo en flagrancia a Méndez Gómez y Marcano Lugo, portando entre sus vestimentas dólares, pesos chilenos y teléfonos celulares, en los que registraban conversaciones con una de las víctimas a través de mensajes de WhatsApp.